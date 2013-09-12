《新兴市场重要经济事件预告》--9月12日-9月19日

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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9月12日(四)
里加--拉脱维亚欧元会议。拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis、欧洲央行总裁德拉吉、拉脱维亚财长Andris Vilks和央行总裁Ilmars Rimsevics及央行委员Zoja Razmusa将在会议上讲话。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布8月利率决议会议纪录。
布拉格--捷克央行理事会举行例行周会。没有讨论货币政策议题的计划。
9月13日(五)
首尔--韩国央行总裁金仲秀会见国内银行官员，商讨近期经济事件(2230)。
莫斯科--俄罗斯央行举行政策会议。
9月16日(一)
迪拜--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个金融会议上，作关于市场基础设施的讲话(0530)。
9月17日(二)
内罗毕--肯尼亚经济成就、前景及挑战高层会议(至9月18日)。肯尼亚央行总裁Njuguna Ndung'U和国际货币基金组织(IMF)财政事务部门顾问Philip Daniel将在会议上发言。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。
9月18日(三)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月19日)。土耳其财长Mehmet Simsek、科索沃央行总裁Bedri Hamza、捷克央行理事Kamil Janacek、土耳其央行总裁Erdem Basci及波兰央行总裁Katarzyna Zajdel-Kurowska将在峰会上发表演讲。
9月19日(四)
迪拜--加纳央行副总裁Millison Narh在一场金融会议上发表讲话(0530)。
拉各斯--尼日利亚银行业和资本市场会议。尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和尼日利亚债务管理局局长Abraham Nwankwo将在会议上发言。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 王翔琼/)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%