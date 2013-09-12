《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月12日

*工商时报：

--连日被9月台湾政争风暴打趴的生技族群，昨日展现报复性反弹。据了解，背后买盘来自于特定政府基金，尤其立法院长王金平遭国民党撤销党籍后，买单更是大举进场，并扩及金融族群，期淡化王金平事件的负面效应。

--历经一年谈判的两岸服务贸易协议，尽管在今年6月21日完成签署，但是目前生效进度卡在立法院。经济部长张家祝表示，担心遭到无止境杯葛，不仅会耽误厂商布局大陆的时机，同时，港澳CEPA补充协议，争取到与台湾相同的优惠市场准入条件。

--台湾首家登陆的合资寿险公司将出现大陆合资方异主，国泰人寿与上海东方航空 各出资50%设立的上海国泰人寿，东航本周公告要转让其手中50%的股权，总价8.5亿人民币，据了解，东航已找到大陆极具〞势力〞的买家接手，预计10月中旬后即会进行股权移转。

--为发展期货市场，金管会祭三招。金管会主委曾铭宗昨日与期货负责人面对面，承诺协助三大方向，提振国内期货市场规模，一是研议松绑银行及保险投资期货的法规，提高法人参与比重；二是明年尽速推出与欧洲期货交易所(Eurex)连结的期货商品；三是规划推出大陆授权的指数期货，并研议以人民币计价。

*经济日报：

--跨足村镇银行，合库银拟参股中国农业银行 旗下村镇银行20%股权。合库金控 董事长沈临龙透露，合库已有投资设立村镇银行的规划，并拟与中国农业银行合作，地点则以厦门为目标。

--统一企业 总经理罗智先宣布，大陆市场需求旺盛，转投资的统一中控将加速大陆建厂，今年生产基地新厂增幅约一成，年底达到33个，2015年扩充到50个，估计总投资金额将超过币120亿人民以上(约580亿台币)。

--立法院长王金平被撤销党籍，恐怕殃及行政院在立法院新会期提出的43个急迫性法案。据了解，政院内部评估，可能仅明年度总预算案能惨烈过关，但不免遭大砍。至于两岸服贸协议、核四公投案一旦在立院失守，将延宕台湾参与区域经济整合进度与重创投资信心。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。