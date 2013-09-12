全球金市：金价下滑并守在三周低点附近，因叙利亚紧张情势缓解

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
美国期金 持稳报每盎司1,364.60美元。
周三，为了把叙利亚将化学武器置于国际管控，各国进一步加大了外交努力。同时，联合国调查人员得出结论称，叙利亚政府军几乎确定要为5月的两次屠杀负责。发生在这场残酷内战中的这两次屠杀杀害了多达450名平民。
全球黄金主要消费国印度的黄金需求周三上升，因金价降至三周低点。
南非矿业协会(Chamber of Mines)周三表示，金矿业的薪资协议将使未来12个月企业增加15亿兰特(1.5亿美元)的成本。(完)
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路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。