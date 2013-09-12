全球金市：金价下滑并守在三周低点附近，因叙利亚紧张情势缓解

美国期金 持稳报每盎司1,364.60美元。

周三，为了把叙利亚将化学武器置于国际管控，各国进一步加大了外交努力。同时，联合国调查人员得出结论称，叙利亚政府军几乎确定要为5月的两次屠杀负责。发生在这场残酷内战中的这两次屠杀杀害了多达450名平民。

全球黄金主要消费国印度的黄金需求周三上升，因金价降至三周低点。

南非矿业协会(Chamber of Mines)周三表示，金矿业的薪资协议将使未来12个月企业增加15亿兰特(1.5亿美元)的成本。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金