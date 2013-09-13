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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 10:14 BJT

《香港重要政经日程》--9月13日-9月20日

==================今日重要政经消息==================

9月13日（周五）

-- 金管局公布8月份外汇基金境外资产数字。

==================近期重要政经消息==================

9月16日（周一）

-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)

--12:15 荷兰合作银行2014年金融市场展望记者会。

9月17日（周二）

-- 公布6-8月失业率。

-- 天喔国际 首日挂牌。

-- 普拉达 公布截至7月底半年度业绩。

-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)

*--14:30 香港贸易发展局公布最新出口指数。

*--15:00 大华银行宣布在港推出海外直接投资谘询服务。

9月18日（周三）

-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)

*9月19日（周四）

-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)

*9月20日（周五）

-- 中秋节翌日公众假期。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)

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