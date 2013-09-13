《香港重要政经日程》--9月13日-9月20日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
==================今日重要政经消息==================
9月13日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇基金境外资产数字。
==================近期重要政经消息==================
9月16日（周一）
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
--12:15 荷兰合作银行2014年金融市场展望记者会。
9月17日（周二）
-- 公布6-8月失业率。
-- 天喔国际 首日挂牌。
-- 普拉达 公布截至7月底半年度业绩。
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
*--14:30 香港贸易发展局公布最新出口指数。
*--15:00 大华银行宣布在港推出海外直接投资谘询服务。
9月18日（周三）
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
*9月19日（周四）
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
*9月20日（周五）
-- 中秋节翌日公众假期。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。