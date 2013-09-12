韩国热股：浦项钢铁批售股票，股价重挫逾2%

路透首尔9月12日 - 韩国浦项钢铁(POSCO) 股价周四盘初下跌超过2%，此前该公司出售了大量股票，价格较上日收盘价折让4.8%。

0010GMT，浦项钢铁下跌2.4%至332,000韩元，中止五日连涨走势。

根据汤森路透旗下IFR周三报导，该公司以每股323,800韩元的价格出售249万股现有股票，交易总价值8,073亿韩元。(完)