更正-国际油市：美国原油期货升向每桶108美元，交投清淡

(更正：英文原文有误，第五段应为布兰特原油…上日收高“0.25美元”，非“0.17美元”)

路透东京9月12日 - 美国原油期货周四亚洲盘初在清淡交投中探向每桶108美元，投资人对中东供给前景存在不确定感。

目前尚不清楚移除叙利亚化学武器的外交斡旋能否避免美国挥军叙利亚，若果真采取军事行动，则可能对中东这个重要产油地区造成影响。

0010GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货 上涨0.12美元至每桶107.68美元，周三结算价涨0.17美元至107.56美元。

该合约自上月末触及28个月高位112.24美元以来已经跌去4%，因美国很快对叙利亚实施军事打击的可能性降低。

布兰特原油期货10月合约 小升0.08美元至每桶111.58美元，上日收高0.25美元。

美国白宫周三警告称，通过外交途径解决叙利亚问题将需要“一些时间”，并承诺继续进行谈判。

联合国安理会五个常任理事国--美国、英国、中国、法国和俄罗斯周三召开会议，讨论将叙利亚化学武器交由国际管控。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存小幅下滑，而俄克拉荷马州库欣的原油库存则连续第十周下滑。

根据装运计划以及业内消息人士，10月北海原油产量较上月将增长8.2%，增幅不足以对布兰特油价造成很大下行压力。(完)

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