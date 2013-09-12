两岸经贸：民进党取消周日与国民党服贸协议的电视辩论

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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路透台北9月12日 - 台湾立法院长王金平被国民党撤销党籍一案，后续影响持续发酵。继日前李庆华委员将核四公投一案撤案之后，民进党周三晚间表示，原订本周日(15日)由主席苏贞昌与马英九总统针对服贸的电视辩论将停止进行。
民主进步党发言人王闵生表示，〞这几天，马总统擅用司法工具，公然斗争国会议长，...使得即将开议的立法院混乱不安。此时此刻，已经不是服务贸易协议辩论的适宜时机，也难以有理性辩论的空间。〞
王闵生并表示，两岸服务贸易协议，立法院既已作成〞召开16场公听会〞，〞逐条、逐项审查〞、〞逐条、逐项表决〞之决议，民进党要求马总统遵守立法院决议，也呼吁马总统勿以己意压迫党籍立委，勿以马意凌驾民意。
不少本地媒体认为，国民党占绝对多数，但两岸服务贸易协议在立法院未能顺利过关，是马英九总统对立法院长王金平相当不满的地方，也可能是造成本次国民党撤换立法院长的原因之一。
台湾立法院本于8月间召开临时会将处理多项重要法案，其中就包括两岸服贸协议，但由于在野党的反对而未能过关，留待下一会期审理。立法院的新会期订将于下周二(17日)开议。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
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