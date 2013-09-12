两岸经贸：民进党取消周日与国民党服贸协议的电视辩论

路透台北9月12日 - 台湾立法院长王金平被国民党撤销党籍一案，后续影响持续发酵。继日前李庆华委员将核四公投一案撤案之后，民进党周三晚间表示，原订本周日(15日)由主席苏贞昌与马英九总统针对服贸的电视辩论将停止进行。

民主进步党发言人王闵生表示，〞这几天，马总统擅用司法工具，公然斗争国会议长，...使得即将开议的立法院混乱不安。此时此刻，已经不是服务贸易协议辩论的适宜时机，也难以有理性辩论的空间。〞

王闵生并表示，两岸服务贸易协议，立法院既已作成〞召开16场公听会〞，〞逐条、逐项审查〞、〞逐条、逐项表决〞之决议，民进党要求马总统遵守立法院决议，也呼吁马总统勿以己意压迫党籍立委，勿以马意凌驾民意。

不少本地媒体认为，国民党占绝对多数，但两岸服务贸易协议在立法院未能顺利过关，是马英九总统对立法院长王金平相当不满的地方，也可能是造成本次国民党撤换立法院长的原因之一。