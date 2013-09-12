日本个股：三菱汽车计画发行20亿美元股票，用于买回优先股--报载

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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路透9月12日 - 日本经济新闻报导称，三菱汽车 计画向公众发行约2,000亿日圆(20亿美元)股票，所筹资金将用来买回过去向四个集团企业发行的优先股。
三菱重工业 、三菱商事 、三菱东京日联银行、三菱UFJ信托银行拥有约3,800亿日圆三菱汽车优先股。
三菱集团企业在2004年透过买进大量优先股，出手援救三菱汽车。当时三菱汽车社长和其他员工涉嫌隐瞒安全瑕疵，使公司陷入困境。
报导指出，约有3,000亿日圆四家企业持有的优先股将在今年到期或转换为普通股。
日经新闻称，三菱汽车正在协商以低于帐面价格买回优先股，因此预计将支付少于2,000亿日圆。
报导称，供股取得的资金，有部分将用于建造印尼和菲律宾新厂。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%