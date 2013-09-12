日本个股：三菱汽车计画发行20亿美元股票，用于买回优先股--报载

路透9月12日 - 日本经济新闻报导称，三菱汽车 计画向公众发行约2,000亿日圆(20亿美元)股票，所筹资金将用来买回过去向四个集团企业发行的优先股。

三菱重工业 、三菱商事 、三菱东京日联银行、三菱UFJ信托银行拥有约3,800亿日圆三菱汽车优先股。

三菱集团企业在2004年透过买进大量优先股，出手援救三菱汽车。当时三菱汽车社长和其他员工涉嫌隐瞒安全瑕疵，使公司陷入困境。

报导指出，约有3,000亿日圆四家企业持有的优先股将在今年到期或转换为普通股。

日经新闻称，三菱汽车正在协商以低于帐面价格买回优先股，因此预计将支付少于2,000亿日圆。