《台湾重要政经日程》--9月12日

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
===================今日重要政经消息=====================
9/12(四)
--09:00 两岸电子商务搭桥。
--09:30 行政院院会。
--12:30 台湾央行标售两年期存单，金额100亿台币。
--14:30 行政院长江宜桦接见区洲在台商务协会一行。
--15:00 台湾科学工业园区科学工业同业公会30周年庆。
--16:30 财政部记者会。
=================近期重要政经消息======================
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/17(二)
--资策会〞展望2014全球资通讯产业发展趋势记者会〞。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
--14:00 台湾财政部公布第四季公债/国库券发行计画。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。
10/4(五)
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%