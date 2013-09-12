《台湾重要政经日程》--9月12日

--14:30 行政院长江宜桦接见区洲在台商务协会一行。

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

9/23(一)

--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。

--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。

--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。

--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。

--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。