中国债市：三个月国库现金定存中标利率4.23%，低于上次--业内人士

路透上海9月12日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.23%，低于上次的4.75%。

今日进行的国库现金定存为今年第八期，起息日为2013年9月12日，到期日为2013年12月12日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% 五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30% 六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69% 七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75% 八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23% -------------------------------------------------------

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