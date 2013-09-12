港报社评：壮士断腕改革，李克强攻难关--信报9月12日

国务院总理李克强昨天在大连举行的达沃斯论坛上勾勒中国经改路线蓝图，强调深化改革和制度创新，以「打造中国经济升级版」。在发展模式转换的关键时刻，深化改革无疑是化解结构矛盾治本之道；加快制度创新，也是中国突破目前发展困局的唯一出路。

目前，中国经济增速下滑之势暂时喘稳。按李克强所说是稳中有进。上半年GDP同比增长7.6%，调查失业率为5%，通胀约2.4%，处于合理而可控的范围。值得注意的是，李克强以「调查失业率」而非人力资源社会保障部所公布的「登记失业率」（二季度报4.1%）来反映国内失业状况，微弱的「制度创新」信号算是隐约可见。

中国推进结构改革的步伐，相信在三、四季度经济滑落压力纾缓下会加速进行。然而，从中长期看，改革迄今的阻力依然相当沉重。由出口导向转换为国内消费拉动增长模式，其实是一个政治问题，因为势必撬动根深柢固的利益集团。然而改革落实到基层能否得以贯彻，有必要靠市场和公共的体制外部力量，来监督部门加以落实。

中国转换发展模式也走到关键地步，不仅需依赖企业家创新精神促进技术进步和产业升级，也要求「国退民进」，营造开放和有产权保障的环境。

综合而言，中国今年经济增速估计可达到预期目标。但「调结构」促进内需，以扩大消费为着力点，把生产要素市场化、推动行政和税收等改革，成果未现。如今牵动不同部门的「分散」改革，利益千丝万缕，如何最终达致成效，不仅考验政府的能力，更需要政府加强撕破当前利益集团顽固结构的政治决心。(A02)