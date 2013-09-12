港报社评：带领潮流变落后，iPhone神话不再--经济日报9月12日

苹果前晚发表新版iPhone，被指欠新意，反添失望。此揭示市场领导者若仅留恋昔日光辉，既未能创造新潮流，更不懂求变回应市场，在激烈的竞争中势由领先者变堕后者。 苹果推新智能手机惹全球注视，惟新iPhone 5s未见惊喜、售价高昂，竞争力成疑。新机款公布后，苹果股价大跌，市场失望溢于言表。 自苹果「教主」乔布斯前年底逝世，外界已质疑苹果神话能否延续。过去2年印证了苹果放不下旧日成功包袱，创造力和执行力均渐失色。 创造力方面，苹果过去雄霸市场，有赖不断创造超乎想像的新产品。惟新iPhone的升级版相机、指纹辨识等新意有限，设计亦如旧版倒模。智能手机无法明显领先对手，苹果理应另拓新战场，但iWatch、iTV仍只闻楼梯响，更被中韩对手抢先。 执行力方面，乔布斯年代的智能手机主攻高端市场，如今却是大众化产品，惜库克未随市场变化，回应消费者对大屏幕、多款式、中低价格的热切需求，自难赢取口味愈趋多元化的消费者，被更具弹性的对手超赶。 更关键的是，智能手机版图已由苹果独大，变成群雄并举，产品周期已缩短至数月、半年。惟苹果仍紧抱2年一大变、1年一小变旧策，更显苹果落后于形势。 今日的苹果，似渐步诺基亚后尘。若库克仍续抱残守缺，苹果的业绩及前景将大逊于乔布斯年代，目前股价又怎维持？更可虑的是一代王者更有步诺基亚下场的可能。 此对各行各业是一大警惕，那怕是苹果般的超强领导者，若失创造力和执行力，落后市场形势，在残酷的竞争中，不但沦落后者，更恐堕被淘汰的轨道。(A12)