港报社评：为社会整体利益，辣招须坚守--文汇报9月12日

为回应市民「住屋难」呼声，特区政府推出多项被称为辣招的需求管理措施，但社会却有声音要求当局减辣。事实上，当局辣招不但有效平抑了楼价升幅，而且进一步遏止投机活动，减轻楼市泡沫一旦爆破对香港经济的冲击，是最受社会肯定的政策之一。尽管辣招引起地产业界及相关行业一时痛楚，但局部利益不能凌驾于社会整体利益。当局择善固执应予肯定。

当局在今年2月推出楼市辣招后，整体楼价由今年首两个月的平均月升2.7%，下跌至平均每月升0.4%，楼市交投陷入牛皮，立竿见影地平抑了市场的非理性亢奋。现时香港楼市风险正在不断积累，外围风险和加息预期与日俱增，如果贸然撤招或减辣，只会再次引发楼市的投机性需求。倘若楼市逆转，后果将不堪设想，同时，如果对政策作出太多的豁免和宽减，将会为钻政策空子提供诱因，最终令辣招变成无牙老虎。

楼市辣招是以社会整体利益为依归，避免本港楼市重蹈金融风暴时的覆辙，防止本港经济硬着陆。梁振英又提到，香港房屋问题的关键在于目前建屋量不足。确实，近年香港楼市不断攀升的主因，在于楼市供求严重失衡，加上热钱和低息环境推波助澜所致。要治本清源，必须从增加房屋供应着手，大量增加公私营房屋理顺供求。

然而，建屋需要觅地。当局以至社会各界都应放开思想，不应自设禁区，包括填海、减少郊野公园面积、开发新界郊区等，都值得社会心平气和地讨论，如果任何拓地计划都陷入政治化的争拗，成为不能讨论的禁区，香港房屋问题将难望得到解决。(A05)