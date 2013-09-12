港报社评：为社会整体利益，辣招须坚守--文汇报9月12日

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
为回应市民「住屋难」呼声，特区政府推出多项被称为辣招的需求管理措施，但社会却有声音要求当局减辣。事实上，当局辣招不但有效平抑了楼价升幅，而且进一步遏止投机活动，减轻楼市泡沫一旦爆破对香港经济的冲击，是最受社会肯定的政策之一。尽管辣招引起地产业界及相关行业一时痛楚，但局部利益不能凌驾于社会整体利益。当局择善固执应予肯定。
当局在今年2月推出楼市辣招后，整体楼价由今年首两个月的平均月升2.7%，下跌至平均每月升0.4%，楼市交投陷入牛皮，立竿见影地平抑了市场的非理性亢奋。现时香港楼市风险正在不断积累，外围风险和加息预期与日俱增，如果贸然撤招或减辣，只会再次引发楼市的投机性需求。倘若楼市逆转，后果将不堪设想，同时，如果对政策作出太多的豁免和宽减，将会为钻政策空子提供诱因，最终令辣招变成无牙老虎。
楼市辣招是以社会整体利益为依归，避免本港楼市重蹈金融风暴时的覆辙，防止本港经济硬着陆。梁振英又提到，香港房屋问题的关键在于目前建屋量不足。确实，近年香港楼市不断攀升的主因，在于楼市供求严重失衡，加上热钱和低息环境推波助澜所致。要治本清源，必须从增加房屋供应着手，大量增加公私营房屋理顺供求。
然而，建屋需要觅地。当局以至社会各界都应放开思想，不应自设禁区，包括填海、减少郊野公园面积、开发新界郊区等，都值得社会心平气和地讨论，如果任何拓地计划都陷入政治化的争拗，成为不能讨论的禁区，香港房屋问题将难望得到解决。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%