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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 09:12 BJT

芝加哥期市：玉米期货小幅下跌，市场观望美国农业部预估

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 647.75 -0.25 -0.04% +0.19% 651.84 47

CBOT玉米 472.00 -0.50 -0.11% +0.64% 469.49 40

CBOT大豆 1358.50 0.25 +0.02% +0.26% 1291.58 52

CBOT稻米 $15.50 -$0.08 -0.48% +0.42% $15.36 47

美国原油 $107.75 $0.19 +0.18% +0.34% $107.02 49

汇率

欧元/美元 $1.332 $0.001 +0.06% +0.38%

美元/澳元 0.933 0.001 +0.06% +0.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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