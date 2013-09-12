芝加哥期市：玉米期货小幅下跌，市场观望美国农业部预估

日本股市：日经指数小幅收高，乐观短观调查未能抵消出口类股担忧
路透东京4月3日 - 日本股市周一小幅收高，不过距离收复上周大片失地还有一定距离，乐观的日本央行调查未能抵消对于出口商前景持续担忧的影响。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 647.75 -0.25 -0.04% +0.19% 651.84 47
CBOT玉米 472.00 -0.50 -0.11% +0.64% 469.49 40
CBOT大豆 1358.50 0.25 +0.02% +0.26% 1291.58 52
CBOT稻米 $15.50 -$0.08 -0.48% +0.42% $15.36 47
美国原油 $107.75 $0.19 +0.18% +0.34% $107.02 49
汇率
欧元/美元 $1.332 $0.001 +0.06% +0.38%
美元/澳元 0.933 0.001 +0.06% +0.28%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透东京4月3日 - 日本股市周一小幅收高，不过距离收复上周大片失地还有一定距离，乐观的日本央行调查未能抵消对于出口商前景持续担忧的影响。
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%