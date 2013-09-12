重发-《香港报摘》--其他报纸重要消息9月12日

(重发以删除文中赘字)

* 明报：

--信和置业 公布拆售马鞍山银湖天峰273个车位，平均售价155万港元，较同系奥运站车位8月平均售价130万港元高约19%；预计银湖天峰今批车位如售罄，可望套现逾4.2亿港元。

* 星岛日报：

--捷星香港航空董事总经理何超琼表示，捷星申请空运牌照的工作，董事会已预了会有人反对，预期空运牌照局的聆讯，或令牌照迟数个月才能发出。

--有国际物业顾问市场研究称，本港住宅楼价在过去12个月计，累积升逾19%，全球升幅计仅次于中东城市杜拜；并预料未来12个月，倘楼市辣招不撤及美国退市消息持续，本港住宅楼价跌幅可达一成。

* 苹果日报：

--阿里巴巴 创办人马云前日力撑合伙人制度，提醒香港要放行其以合伙人制度才会来港上市。但据政府消息指，至今仍无意为阿里开绿灯，现时距离递交上市申请的最后限期不足三周，阿里今年来港上市机会近乎零。

--消息透露，按揭证券公司将于明天(13日)举行董事局会议，受政府辣招及楼市交投淡静等影响，该公司上半年盈利继续倒退，按年下跌4%至约5亿港元。

* 东方日报：

--武汉市土地交易中心今天将挂牌出让备受关注的精武路地块，底价70亿元人民币。若顺利成交将成为武汉总价及楼面价双料地王。据报太古地产 、万科 、世茂 以及佳兆业 等均表示对该地有兴趣。

--维达 被爱生雅(SCA)提全购后，由集团上市至今担任财务总监、公司秘书兼授权代表的曾思豪提出辞任，由周三(11日)起生效。据悉，曾思豪并无持有维达股份。

* 文汇报：

--内地工业污水处理公司中滔环保举行投资者推介会，股东之一的富力地产 主席李思廉称有意考虑于中滔上市后再增持股份；而丽新系大股东林建岳则指，中滔从事环保行业，正在考虑会否投资。

--珠海市国土资源局公布，横琴住宅用地的最高基准地价为每平方米8,400元人民币，商业用地基准价最高为9,430元人民币/平方米；一级办公和酒店用地的基准地价分别为3,070元人民币/平方米和3,000元人民币/平方米。据悉，这是横琴新区首次单独公布基准地价。

--乡议局主席刘皇发及女儿共同持有于屯门站珑门附近的幼稚园物业，以1.8亿港元售予恒生银行 ，账面赚1.47亿港元，升值4.45倍。

* 大公报：

--宁波港 董事长李令红表示，将结合今后项目资金需求及港股表现，考虑来港上市，但目前并无时间表。

--中国平安 旗下平安资产管理(香港)早前取得10亿元人民币的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度。公司执行董事及外币投资主管本睿表示，计划利用额度推出定息债券基金，最快于年底或明年推出。(完)