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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 09:18 BJT

韩国央行：连续第四个月维持利率在2.50%不变

路透首尔9月12日 - 韩国央行连续第四个月维持利率不变，一如外界预期。此时亚洲市场还准备迎接周四将出炉的多家央行利率决议，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周关于缩减刺激政策的决定。

一位媒体官员表示，韩国央行货币政策委员会维持基准利率在2.50%不变，但未作详细说明。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。(完)

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