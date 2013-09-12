《全球主要央行动态》--9月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月5日-9月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，他尚未决定是否在美国联邦储理事会(FED/美联储)本月的会议上支持缩减850亿美元的月度购债规模。威廉姆斯称，“我仍然百分之百地支持贝南克主席的时间表”，即今年稍晚开始减少购债和明年结束购债。

美联储正在开发另一套工具，好在零利率时代最终结束时协助其将借款成本维持在目标水准，这意味着决策人士可能对于现有的办法及手段能否自动达成这项任务存疑。设计新工具的用意在于吸收金融体系中过多的资金。

美联储最为强硬的官员之一敦促联储在本月稍晚的会议上削减月度购债规模至700亿美元，而另一位温和派官员赞同美联储今年稍后开始缩减刺激计划。堪萨斯城联储总裁乔治表示支持美联储下次开会时削减每月850亿美元的购债规模。但芝加哥联储总裁埃文斯强调，9月行动并非确定无疑。他或将考量其他有关经济复苏持久性的证据，不过他称其可能倾向于撤出。

**欧洲**

欧洲央行表示，若有必要压低货币市场利率并帮助欧元区“非常，非常柔弱的”经济复苏，则该行已做好了降息或向欧元区经济注入更多资金的准备。欧洲央行一如预期维持指标利率在0.5%不变。但总裁德拉吉称，欧洲央行管理委员会在月度会议上的确讨论了降息的可能性。

欧洲央行执委亚斯穆森表示，美联储撤出政策刺激的影响有可能比1994年还要大。美联储在1994年开始紧缩周期，债市随之崩跌。亚斯穆森表示，1994年的情况突显出央行明确对外沟通其扩张性政策退场策略的重要性。亚斯穆森指出，1994年的情况可以总结出两个教训，首先，要清楚央行的“回应方式”，即央行对经济数据改变的反应，这点相当重要。他并称，第二个教训是通胀预期一定要好好控制。

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧央行并不认为处于纪录低位的利率导致金融稳定性面临风险，从而值得采取政策行动。莫尔许还表示，央行必须注意不能让通胀远离其目标水准，不管是高于还低于目标。

英国央行在货币政策委员会(MPC)会议上，决议维持利率在0.5%不变，且未调整资产购买计划。此外英国央行也没有试图用言辞压低金融市场利率，这让投资者进一步押注，由于经济成长加速，央行升息行动将早于其暗示的时间点。

**日韩**

日本央行表示该国经济正在复苏，暗示只有计划中的消费税上调确实威胁到了其两年内通胀率达到2%的目标，方会加大刺激力度。日本央行总裁黑田东彦表示，在一系列数据让央行得出经济正在复苏的结论之后，目前没有必要进一步放松政策。

日本央行审议委员石田浩二表示，决策者不应对预期明年上调消费税带来的经济短暂下滑反应过度。石田浩二称，如果上调消费税导致的下滑波及到更广泛的经济领域，则必须采取措施。若上调消费税增强了公众对日本财政前景的信心，则可能会刺激消费。如果政府决定不上调消费税，那么应出台替代措施来恢复财政健康。

日本央行8月政策会议记录显示，许多委员称政府必须稳步推进财政改革，以维持日本长期利率稳定。会议记录显示许多委员称，尽管海外债券收益率(殖利率)上涨，而且日本企业状况改善，但央行大量买进公债正压制长期利率。

韩国央行连续第四个月维持利率在2.50%不变，一如外界预期。韩国央行货币政策委员会预计韩国经济将持续温和增长，出口和消费都在改善。就业方面，就业人数增长速度加快。委员会并预计国内经济将在未来相当长的时间内维持负的产出缺口，但也预计这个缺口将逐步缩小。

**中国**

中国央行行长周小川表示，为应对发达国家退出量化宽松政策可能带来的冲击，要保证微观经济的活力和弹性，保持政策调整的灵活性。

周小川称，优先股作为一种重要的资本市场工具层次，能发挥独特作用。周小川在演讲稿称，中国由于法律上没有优先股这一提法，一直难以突破，也使资本工具缺少了一个层次。但他亦表示，“股权产品的分层也是随着市场发展的需要不断发展细化的，市场没有发展到一定阶段时，很难认识并设计某种类型的产品。”。

中国人民银行称，其与匈牙利中央银行签署了中匈双边本币互换协议，互换规模为100亿元人民币/3,750亿匈牙利福林，有效期三年，经双方同意可以展期。

**新西兰**