港报财经评论：保底回稳减速转型--信报9月12日

保底回稳减速转型/习广思

美股回升，纳指新高，A股亦持续上涨，虽然下周美国有机会退市，但环球金融市场却一洗早前阴霾，气氛明显好转。当然市场风险无处不在，现时担忧的是什么？德银一份报告指出，现时市场有七大风险，包括1.最脆弱的五个新兴国家，在美国退市后，资本外流有机会加剧；2.央行缺乏前瞻性，无法长期保持低利率；3.美国消费者可能面对能源及贷款利率上升压力；4.美国10月有债务上限；5.央行接班人未确定；6.德国9月22日有大选；7.敍利亚冲突有机会扩大。

上述七大风险，有哪一样你未听过？意味着相关风险已被市场消化，退市、战争、债务上限令市场短期或有波动，但美股走势告诉大家股市焦虑渐减退。这些风险已不是阻碍大家入市的理由，德国大选没有阻止资金流入欧股，新债王的说话影响是零！新兴市场走资潮继续，但压力纾缓，中国经济回稳则起了稳定军心作用。

港股升至阻力位后，中资金融股回软，大市上升动力减弱，而恒指看好的投资者连日屠熊，直捣最大熊证重货区23,000点，短期或先歇一歇，观望下周退市详情。恒指开市后见高位23,120点，即使A股续有支持，但午后大市回吐，收报22,848点，未能企稳23,000点，未能突破2月延续下来的阻力。大市成交额703亿港元，沽空比率10.2%。利好中港股票因素仍在，成交增沽空减，继续有公司抽水、新股发行及并购活动，昨日正通 在淡静债市发债是启示，下一步可留意辉山乳业的招股反应。

周期性股票动力未衰，只是轮流炒作，资金在板块个股间轮流炒，航运、水泥股回软，钢铁、电力股炒作数据而涨升；煤炭股反弹未完，永晖 炒完回吐，兖煤 、中煤 续上升。经济回稳改变市场信心，这批周期股份急升，更大理由是股价低残落后。事实上，现阶段与其高追，不如追落后，濠赌股高位宜止赚，大行技穷竟用10月黄金周作推介理由，见资金追买落后永利 。

大市见阻力，早前热炒的股票率先回落。苹果推出新产品iPhone5S和5C，市场对后者颇失望，关键是定价。苹果把iPhone5C定价4,488元人民币，小米即将推出的第三代产品售价1,999元人民币，相对前者是中高价，后者才是廉价。小米斗苹果的话，你买哪边？两者都欠新意，既是山寨大国，当然买山寨。苹果股价在发布会后下跌，昨日众多相关设备股亦告下挫，富智康 第三日下跌，跌幅4.7%。反映概念股投机炒完即散而已。(B02)

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日圆弱势有望扭转/苏子

澳元兑日圆在上月28日曾下试今年低位86.32附近，但触及86.4后便止跌回稳，并以锤头利好形态收市，使86.32及86.4两个低位呈现利好后市的双底形态，结果翌日澳元兑日圆便正式见底回升，随后升势更是一发不可收拾，10天、20天、50天及100天SMA阻力已全部突破，更带动10天SMA升越了20天及50天SMA，属强烈利好后市的讯号。目前澳元兑日圆的关键阻力位分别为93.62、6月10日的高位93.83，以及200天SMA的94.27，按照目前澳元兑日圆的上升动力及已完全好转的技术走势来看，理论上稍后应不难一并成功突破上述的三个阻力位。

不过，由于澳元兑日圆在不足半个月已强力反弹逾8%或717点子，早处严重超买水平，故本周二汇价在升近上述首个阻力93.62附近时，已有乏力再升的迹象，昨天更一度回落至100天SMA支持以下，最低曾见92.97。因此，澳元兑日圆的100天SMA切忌在昨晚收市时得而复失，如出现此情况，则近日的强劲单边升浪有可能暂告一段落，短期内未必有能力进一步挑战、甚至升越200天SMA阻力了。

如昨晚澳元兑日圆能以大阴烛回落至100天SMA支持以下收市，与此同时，美元兑日圆又未能在突破近期跌幅的76.4%反弹目标后进一步挑战7月19日的100.86阻力，反而更与澳元兑日圆一同走低并显着返回100心理关口以下收市，相信日圆近期的弱势有望扭转过来，稍后美元兑日圆预料将向下完全补回上周五的99.1收市裂口。欧罗兑美元上周五触及1.3102低位后便开始反弹，到本周初已升至1.3281高位，并接近20天SMA阻力。不过，随后的两个交易天汇价却一直乏力突破20天SMA，表现令看好的投资者失望，如昨晚收市时欧罗兑美元仍未能破关而上并且低收，预料随后将再度考验上周五的低位；反之，才可继续看好。(B08)