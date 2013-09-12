港报财经评论：改革预期，支持后市--经济日报9月12日

改革预期，支持后市/林瑞芬

大市成交昨报703亿港元；恒指昨高见23,120，但倒插低见22,848，最终收22,937，全日跌39点，试心理阻力23,000，先现反覆！短线可能暂时触顶，但预算年底前尚有高位可续试，事关中国内地正有序打开改革序幕，投资者信心较前强烈。恒指23,000料只是心理关口，迟早确认冲破，即市回吐若能守22,500，仍属健康调整浪。前段而言，股市是投了中国经济企稳一票，但后续之动力，还是要靠一系列的改革及中期发展蓝图导引。国务院总理李克强刚于2013夏季达沃斯论坛表示，经济体制改革的关键是要处理好政府和市场、社会的关系，市场能做的就让市场去做，社会可以做好的就让社会去做，让市场发挥应有的作用，激发更大的活力，才能形成经济持续发展的内生动力。国家能源局原局长刘铁男、中石油原董事长蒋洁敏相继事发，破解长久以来，国企于铁路及石油/气产业链的几近垄断地位所涉的利益集团关键链，初步显现新一届领导层的改革决心。以往裙带关系，成中资公司的优势，但现在变成负累，风水轮流转。以后筛选中资概念股份，国企也不一定像前头戴皇冠，也要特别谨慎起清底。

虽说积极引入民营，破国企垄断，激活市场经济是中、长期利好中国发展，惟以往民营企业常遇贷款难，国有银行借款要借，高管恐怕也是优先借贷给国企，要打破这个缺口，相信中国领导层续要落力推行金融改革。就金融市场的改革，李克强亦提到一条路向是推进资本市场多元化发展。引述于8月份原刊载《金融市场研究》月刊，本月再在央行网站发布的人行行长周小川的署名文章《资本市场的多层次特性》就有提示，周小川认为，这一特性可以从供需两方进行考察。融资需求方面，中国的企业数量很多，在融资需求上也千变万化，而为了实际操作的方便，需要对其以多维、分层的方式分类，比如以行业为维度，在行业内以传统型、创业型、高科技型等进行分层。关于分层，则是企业融资按照需求被划分为有不同特征的多个层次。

资金供给方面，不同投资者在风险偏好、投资期限、回报率等方面也有各种各样的期望。为了满足供需两方各自的特性，就需要多层次的资本市场及其所覆盖的多样化产品。这对中国内地金融市场来讲，发展是挑战，又是机遇，试验可能失败，或失败之后再成功。因此，捕捉改革受惠股份，就不宜抱有必赢的决心，话明是改革，途中可能有阻碍，而且改革也非一步到位。(B05)

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影子银行阴霾再现防收水/余少文

中资股连升后终见调整，牛熊分界线是好淡双方攻防战所在，只是银行表外业务显着上升带动8月社会融资规模急升，再加上货币供应量扩张，担心中国会收水。中国内地股市四连升，国企指数昨日却先升后跌，全日跌60点或0.6%，收报10,636点，成交额171亿港元，只有43%主板H股可以逆市上升，惟部分重磅股收市前三分钟买盘涌现，令国指跌幅收窄；而红筹指数升12点或0.3%，收4,430点，成交额78亿港元。国指受制上升通道顶部而回，短期或会在牛熊分界线即250天平均线争持，只要守住通道底部，过去两个多月反覆上升走势可持续下去。至于能否出现强势上升，要看中国有否扶持政策出台，近期提及中国内地经济有望结束放缓而回升的看法，可能出现小小变数。

因为人民银行日前公布的8月货币供应，其中社会融资规模急升至1.57万亿元人民币，较去年同期上升26%，较7月上升94%，新增贷款按年和环比只微升1%和2%至7,113亿元人民币；相反表外业务的委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票等合计达7,062亿元人民币，是五个月来最高，也是7月的4.8倍，拍得住银行新增贷款，是社会融资规模急升来源。正如海通证券所讲，中国自5月打击影子银行外，社会融资规模连续三个月下降，但到8月出现大幅反弹，当中委托贷款升至2,938亿元人民币，是央行相关数据追溯至2002年以来最高的一个月份，而未贴现银行承兑汇票则升至7个月来高位3,045亿元人民币，或是影子银行死灰复燃的警钟。然而，亦质疑相关资金在循环流转下，有多少流入实体经济上，是有机会成为中国收紧流动性的藉口。

当然，新增贷款中，企业中长期贷款按年增长，8月同比升93%至23,12亿元人民币，乐观而言是经济好转的迹象。但贷币供应量中的M1和M2的增长到8月继续回升，分别增长9.9%和14.7%，都是三个月来高位，只是M2今年最低增长只有14%，跟中国订下的13%仍有一段距离，不排除中国在未来四个月出手，逐渐收紧流动性，令M2即使不能达标也不会偏离目标太高。(B03)