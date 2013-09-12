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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 09:53 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下滑，此前公布的澳洲就业数据不及预期

路透悉尼9月12日 - 澳元兑美元 周四跌0.005美元，此前公布的澳洲就业数据不及预期，市场因此质疑澳洲央行能否坚持在年底前维持利率不变。

澳元从判处的0.9325跌至0.9280，但仍较周一升1%。澳元一度升至0.9355，为近三个月最高，最新报价为0.9282。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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