路透调查：分析师称欧元区将持续微弱的复苏势头

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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只有一位受访者预估，欧洲在明年底之前会重陷衰退。
对欧元区、英国和美国的预估中反映出重新找回的信心感。
这些调查当中受访的66位分析师里有54位说，他们相信发达国家可在美联储料缩减刺激举措以及新兴市场放缓的情况下，带领全球经济成长。
其余受访者则对此表示没有信心。
本项路透调查也显示，受访者的相关预估与欧洲央行计划在“较长时间内”维持低利率基本一致。分析师普遍预估，至少在2015年初之前，主要再融资及存款利率将维持在纪录低位。
欧洲央行总裁德拉吉上周四表示，若有必要压低货币市场利率并帮助欧元区“非常，非常柔弱的”经济复苏，则该行已做好了降息或向欧元区经济注入更多资金的准备。 (完)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%