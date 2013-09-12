路透调查：分析师称欧元区将持续微弱的复苏势头

只有一位受访者预估，欧洲在明年底之前会重陷衰退。

对欧元区、英国和美国的预估中反映出重新找回的信心感。

这些调查当中受访的66位分析师里有54位说，他们相信发达国家可在美联储料缩减刺激举措以及新兴市场放缓的情况下，带领全球经济成长。

其余受访者则对此表示没有信心。

本项路透调查也显示，受访者的相关预估与欧洲央行计划在“较长时间内”维持低利率基本一致。分析师普遍预估，至少在2015年初之前，主要再融资及存款利率将维持在纪录低位。