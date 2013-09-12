中国经济：到2017年煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下--国务院

路透北京9月12日 - 中国国务院日前下发关于大气污染防治行动计划的通知，其中提出到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下；到2017年，单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右。

中国政府网周四刊登的通知全文并称，到2017年，运行核电机组装机容量达到5,000万千瓦，非化石能源消费比重提高到13%。

通知并提出，推进天然气价格形成机制改革，理顺天然气与可替代能源的比价关系。

此前在6月召开的国务院常务会议讨论通过了大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。(完)

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