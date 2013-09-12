路透专访：大众汽车计划扩大海外业务，因欧洲市场表现乏力--高管

大众是欧洲最大汽车制造商。印尼政府官员上月曾表示，大众汽车今今年稍晚可能宣布初步投资2亿欧元(2.6533亿美元)在印尼建厂，指称选址在西爪哇省Cikampek。

Macht拒绝评论大众将最终选择在哪国建厂，表示尚未就品牌及产品作出决定。

大众汽车目前未在东南亚国家联盟(ASEAN/东协)任何成员国设有汽车组装厂。该公司的目标是在2018年之前超越丰田汽车 和通用汽车 ，成为全球最大汽车制造商。

另外，公司还在考虑将来在美国推出商用车，作为在全球第二大汽车市场推广其核心大众品牌的步骤之一。

大众汽车正寻求在美国扩大市场份额，计划2018年销售80万辆大众品牌及20万辆奥迪品牌汽车。该公司目标是在这一年登上全球销量冠军的宝座。(完)