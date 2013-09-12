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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 10:17 BJT

国际油市：沙特阿拉伯石油部长称油市供需均衡

路透首尔9月12日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周四称，全球油市供需均衡，而且作为全球最大石油出口国的沙特能够满足市场需求。

“明确地说，市场基本面良好。油市供需均衡，”欧那密在一个行业活动上表示，“我重申，沙特阿拉伯愿意也能够满足市场的任何需求。”

他称，油价正受到对地缘政治事件的猜测所驱动。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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