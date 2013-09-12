国际油市：沙特阿拉伯石油部长称油市供需均衡

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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路透首尔9月12日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周四称，全球油市供需均衡，而且作为全球最大石油出口国的沙特能够满足市场需求。
“明确地说，市场基本面良好。油市供需均衡，”欧那密在一个行业活动上表示，“我重申，沙特阿拉伯愿意也能够满足市场的任何需求。”
他称，油价正受到对地缘政治事件的猜测所驱动。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%