新债招标：中国农发行两年债中标利率4.70%，五年4.82%--业内人士

路透上海9月12日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的两年期固息债，中标利率为4.70%，同时招标的五年期固息债，中标利率为4.82%，均高于市场此前4.68%和4.77%的预测均值。

业内人士并透露，两期新债投标倍数分别为2.48倍和2.03倍。

该两期债为农发行今年第20和21期金融债，按年付息，均采用单一利率中标(荷兰式)招标。两期债券均不设基本承销额；分销期为9月13日-9月17日，缴款日和起息日为9月17日，9月24日上市。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)