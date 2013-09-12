路透调查：英国失业率降至7%的时间料较英国央行预期更早

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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* 英国失业率料在2016年第三季前降至7%
* 市场利率上扬不会对复苏造成威胁
* GDP成长数据略为上修
记者 Jonathan Cable 编译 王冠中
路透伦敦9月11日 - 周三公布的路透调查显示，英国失业率降至英国央行升息门槛7%的时间料比央行预期更早。
这项在本周就45位经济分析师进行的调查显示，大多数受访者均认为失业率会在央行预期的2016年底之前，就降到央行会考虑升息的目标水准。
调查是在周三公布失业率数据前进行。周三数据显示，英国截至7月的三个月失业率降至7.7%，为去年底以来最低。 这让金融市场对央行将提前升息的预期升温。
“重点是这些数据并未被扭曲。就业强劲增长，且是由全职就业领头，而非兼职或自雇就业。职缺仍多，因此这是个强劲的数据报告，”苏格兰皇家银行(RBS)的Ross Walker称。
“基于此，市场会进一步质疑温和立场的指引及其持续的时间。”
英国央行总裁卡尼上月表示，在失业率降到7%或更低前，指标利率都会维持在纪录录低点0.5%。他指出，失业率要降到7%可能要三年的时间。
但路透调查中，有逾半数受访者预期，失业率将在2015年底前降至7%，只有五人认为要到2016年11月甚至更晚。
由于部分交易商押注英国央行明年底可能会升息，因此市场利率已逐步上扬，推高了英国公债收益率，而受访分析师对于这对经济复苏带来的风险看法分歧。
有10位受访者称风险很高，11人认为中性，10人认为风险低。没有人认为风险非常高或非常低。
近期数据显示，英国经济复苏日渐稳固。
英国7-9月经济增长0.7%，与前一季成长率齐平，调查预估显示，英国经济到2015年初每季料成长0.5%。(完) (译文审校 戴素萍)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%