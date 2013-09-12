更新版 1-中国经济：到2017年煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下--国务院

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路透北京9月12日 - 虽然中国8月宏观经济数据令人振奋，但治理此前经济快速发展之下导致的环境污染问题仍显迫切。中国国务院日前下发关于大气污染防治行动计划的通知，表示要控制煤炭消费总量，目标是到2017年，让煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下，同时，单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右。

中国政府网周四刊登通知全文并称，国务院每年年初都将对各省市上年度完成情况进行考核，中期评估和终期考核定于2015年和2017年进行，评估结果将作为对领导干部综合考核评价的重要依据。

国务院表示，将全面整治燃煤小锅炉，加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

中国长期以煤炭为主的能源消费结构,不仅形成以酸雨、二氧化硫和烟尘为主要危害的煤烟型大气污染,也是中国污染物排放量居世界第二的主要原因。

今年以来，中国中东部大部分地区被雾霾天气所笼罩，引发了人们对于大气污染治理的严重关切。加快调整经济结构以及环保提速成为新一届政府的主要任务。

国务院在通知中提出，在清洁替代能源方面，目标是到2017年，运行核电机组装机容量达到5000万千瓦，非化石能源消费比重提高到13%；新增天然气供应则要优先保障居民生活或用于替代燃煤，限制发展天然气化工项目，原则上不再新建天然气发电项目。

而为了应对另一个重要污染源--汽车尾气排放污染，国务院要求应合理控制机动车保有量，北上广等特大城市需严格限制机动车保有量。

同时，还要提升燃油品质，力争在2013年底前，全国供应符合国家第四阶段标准的车用汽油，在2014年底前全国供应国四标准柴油；京津冀、长三角和珠三角等区域内重点城市应在2015年底前全面供应国五标准汽柴油，而全国推行国五标准的时间表为2017年底前。

通知还要求加快淘汰黄标车和老旧车辆。到2015年，淘汰2005年底前注册营运的黄标车，基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车；到2017年，基本淘汰全国范围的黄标车。

国务院通知还称，是次行动计划的奋斗目标是经过五年努力，全国空气质量总体改善，重污染天气较大幅度减少；力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，全国空气质量明显改善。

具体目标则是，到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。

目前中国无论是江河湖泊、大气、土壤等自然生存环境的日益恶化，以及由此导致的食物、水源、空气等安全问题等更显迫切。此前在6月召开的国务院常务会议讨论通过了大气污染防治十条措施，明确提出要减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。(完)

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