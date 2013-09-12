手机产业：苹果与谷歌为了手机专利诉讼再度回到法院相见

路透华盛顿9月11日 - 苹果 及谷歌 旗下子公司摩托罗拉移动周三在法庭相见，争讼议题为一法官是否应该重启一个先前两家公司互控非法使用手机专利技术的诉讼。

这个要求重审的案件是在2010年开始兴讼，当时两家手机制造商互告侵权。

在这起诉讼中，苹果控告摩托罗拉移动侵犯四项专利，而摩托罗拉则是指控苹果侵犯一项标准核心专利，即一支手机能否运行的必要专利。

这些诉讼在美国伊利诺州北部地方法院并案处理。承办法官Richard Posner6月时在审讯之前便予已驳回，称两家公司指控对方的证据都不足。

摩托罗拉移动提出上诉要求重启诉讼。联邦巡回上诉法院可能花上数日甚至数月时间才会宣布决议。

在周三的听证会中，由三名法官组成的小组提出的诸多问题，重点都放在两家公司是否曾努力达成双方授权协议，或者是否有一方“不愿取得授权”(unwilling licensee)。