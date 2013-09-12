台湾汇市：台币兑美元早盘走升，随主要亚币走强

路透台北9月12日 - 台币兑美元 周四实质汇价在盘初走高。台币上日回吐此前升幅后，今早再随韩元 及人民币 等主要亚币走强。交易员认为下周美国公开市场委员会(FOMC)开会前，由于市场预期美国缩减购债规模应不大，令亚币重拾升势，台币在下周前仍略略偏强看待。
汇银人士指出，虽然一早台币偏升，但外资汇入力道似乎不若此前，台股涨势亦不明显，早盘在测试29.650难以升破后，29.650暂时成为台币上方阻力。
“现在市场气氛看起来是觉得美元没有强的理由，但市场变化也很快，短线有赚就会有获利了结的卖压。”一本地银行交易员说。
交易员指出，29.650仍是重要关卡，要继续突破恐怕要等下周FOMC开会的变数厘清之后，且短线上要能突破仍须其他亚币领头上行。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币的方向和现货市场一致，美元略有回档整理态势，指标一个月期报价 早盘约在29.642/657，美元自上日现货收盘时段约29.679/700回落。
路透周一对69位分析师的调查还显示，大多数人仍预计美联储会将每月850亿美元的买债计划缩减100亿美元。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.650-29.720，上日在29.700-29.780，上日尾盘央行作价收在29.828。
本地时间10:08时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.28角报29.700。
交易员观察市场最新动态：
* 早盘外资汇入力道较为零星，虽推升台币但效果有限
* 台股 表现平平，对汇价影响中性
* 实质盘交易热度一般，交易盘量能偏低
* 人民币中间价创历史新高，台币同受支撑
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.650-29.750
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)