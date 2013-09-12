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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 10:44 BJT

日本政经：安倍首相尚未决定上调消费税--内阁官房长官

路透东京9月12日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四表示，安倍晋三首相尚未决定上调消费税，但如果向前推进此事，政府将编制一份刺激计划。

“首相已做出决定的说法不实。他将在下月初做出决定，届时会考虑各类经济数据，”菅义伟在记者会上表示。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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