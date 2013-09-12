更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率意外走低，未能跨年需求不旺

* 三个月国库现金定存中标利率4.23%
* 意外低于上次，也明显低于同期质押式回购利率
* 现金定存相当于一般存款，年前到期拉低需求
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路透上海9月12日 - 中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存，中标利率意外远低于上次。市场人士指出，该期定存不能跨年，到期时间点较敏感，机构或许考虑到期若不续做，届时对存贷比等指标影响较大，导致今日需求偏弱。
“今天价格很低，感觉捡到便宜了，即时按照缴20%的存款准备金换算以后，应该也就5%不到的水平，还是划算的。”华东一商业银行交易员称。
上海一商业银行交易员则指出，目前从回购市场看，一个月以上资金供给并不充裕，而线下同业存款等资金的成本也不低，今日三个月现金定存需求不高，可能和到期日尴尬有关。
她解释指出，该期定存可以跨季，但未能跨年，“不续做的话，存款就会掉，所以投的人估计少了一些吧，但这么低，还是挺意外的。”
财政部刊登在中国债券信息网的公告显示，今日500亿元人民币三个月期国库现金定存，中标利率为4.23%。该国库现金定存为今年第八期，起息日为2013年9月12日，到期日为2013年12月12日。
银行间资金市场三个月期质押式回购加权平均利率 最新报5.4500%。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50%
二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80%
三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50%
四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01%
五期 500 三个月 7月18日 10月17日 4.30%
六期 500 三个月 8月15日 11月14日 4.69%
七期 500 三个月 8月27日 11月26日 4.75%
八期 500 三个月 9月12日 12月12日 4.23%
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3,700
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)