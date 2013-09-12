台湾债市：10年期公债殖利率早盘走跌，随美债回档整理

路透台北9月12日 - 台湾10年期指标公债102/10 周四早盘发行前交易(when-issued)殖利率微幅走跌。主要随美国指标10年期公债殖利率回档整理，买盘意愿稍显提升；不过10年券102/10标债结果周六即将揭晓，市场观望气氛浓厚，成交量仍偏低。
交易员表示，目前市场多数预期美联储9月宣布每月缩减购债规模约在100-150亿美元，减幅相当温和，台债气氛随美债稍有转佳，殖利率随美债压回整理，然标债的不确定性因素尚未解除，殖利率回档幅度有限，今日102/10殖利率主要区间暂看1.75-1.78%。
10年券102/10发行前交易累计至周三空单量持平在83.5亿台币，证券交易员指出，尽管有部分空单回补，但仍有新空单进场，目前距离多数空单成本的1.74-1.75%仍有价差，不致于造成空单停损出场，预估今日102/10殖利率顶多在1.76%上下1个基点游走。
“ 空方死守四行仓库，等着决战周六标债 !”一位证券台债交易员说。
寿险交易主管表示，预期下周美国联邦公开市场操作委员会(FOMC)召开货币政策会议不会出现太大意外，即使是确定缩减购债规模，减幅也都在100-150亿美元间，对台债反而是由利空转为利多，并不会拖累周六10年券102/10标债结果，得标利率在1.75%上方都算是蛮好的标的。
台湾央行周四将连续第二个月标售两年期存单。银行资金调度人士指出，估计本次的两年期存单加权平均得标利率估落在0.8-0.85%，较上次明显走高；若市场下标心态保守，不排除接近0.85%。
外银行交易员认为，央行再度标售两年NCD对台债主要影响来自于心理面因素，因为代表央行将持续祭出两年期存单的冲销政策，但发行额度仅100亿台币，因此推估不致于标高。
美国公债价格周三上涨，因210亿美元10年期公债标售获得投资人强劲需求，这是本周财政部发售的650亿美元附息公债的一部分。指标10年期公债 价格升14/32，收益率报2.912%，较周二尾盘跌约5个基点。10年期公债收益率较上周五触及的25个月高位低约10个基点。
据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就业报告公布后进行。
早盘10:26为止，102/10期公债的发行前交易成交35亿台币，成交量较上日同时段为高。
交易员观察市场最新动态：
* 美国10年期公债殖利率周四亚洲盘初拉回至2.88%附近。
* 台债10年券102/10殖利率早盘随美债微幅走跌。
* 五年期利率交换(IRS)利率 盘初报价1.3800/1.4200，略压回整理。
* 10年期公债主流券早盘成交量稍较上日同时段稍有扩大。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*10年期102/10：1.75-1.78%
本地时间10:26时最新报价：
*102/10期公债殖利率微幅走低0.95基点报1.7655%。
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* 美债周四展望：公债价格上涨，因10年期公债标售表现强劲
* 台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料在0.8-0.85%
* 美国经济：7月趸售库存微升，或难以拉抬第三季GDP数据
* 综述：各国加大外交努力，以把叙利亚化武置于国际管控
* 表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.946%，创2011年6月来最高
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* 美国数据：贷款申请大幅下降，因抵押贷款利率升至今年高点--MBA (完)
(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)