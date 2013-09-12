《中国金融分析》短期资金充裕央行连续净回笼，逆回购象征操作稳信心

* 短期资金充裕，央行连续第二周净回笼

* 逆回购量小价平而不弃，意在稳定流动性信心

* 经济回暖但趋势不稳固，政策或维持现有力度

* 年内到期三年央票渐少，不排除重启发行可能

作者 李宏薇

路透上海9月12日 - 中国央行公开市场本周连续第二周净回笼，同时依旧保留量小价平的逆回购操作，以稳定季末前市场信心。在外汇占款可能回升，以及季末前财政存款投放等因素作用下，银行间市场短期流动性较为充裕，即使央行大规模续做到期央票，资金面也未受到明显冲击。

业内人士指出，中国经济近来回暖势头明显，但四季度形势仍不容乐观。基于服务“稳增长”要求，在三中全会确定政策基调前，预计货币政策执行力度和方向都不会有大的变化。

“(公开市场)不管是投放还是回笼，几百亿的量不是问题的关键。关键是央行操作是为了平稳，和谐，避免资金面大幅波动，这是逆回购的最主要目的。”广发银行金融市场部高级交易员颜岩称。

他解释说，逆回购操作规模，要与外汇占款及财政存款等因素变化而变化。这也意味着，在季末将至的时候，可以随时根据需要而放大，以保证资金面稳定。

央行公开市场本周七天和14天期逆回购操作规模均维持在上周的各100亿元人民币水平，中标利率亦仍分别持平于3.90%和4.10%；当周净回笼仅11亿元。而上周银行间市场资金需求即已见少，央行顺势缩量逆回购，致当周自今年5月底来首次实现单周净回笼。

各期限逆回购的量小价平，也体现央行在政策执行上的连续性，以及稳定市场信心的意图。

“(逆回购)量不大，但还保留着，明显是为了稳定市场预期。”招商银行金融市场部高级分析师田嘉超指出。

兴业银行金融市场部策略分析师郭草敏补充说，除公开进行的逆回购支撑市场信心外，常备借贷便利(SLF)可能更是央行有针对性调控流动性的利器。

银行间资金市场的指标利率--七天期质押式回购加权利率 7月末时还接近5%，而进入8月以来则震荡下行，近日维持在3.5%附近。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/dur92v

**政策暂不会转向，维持中性偏紧**

虽然中国央行一直强调“中性”的货币政策基调，但对债券和资金市场等而言，实际操作效果中性向紧。不过交易员认为，在经济回暖但长期趋势不稳固的外部环境下，未来一段时间政策几无发生方向性转换的可能性，力度则会根据外汇占款等因素变化而适当调整。

中信建投证券宏观分析师王洋认为，就债券和资金市场所受影响而言，央行货币政策执行上，是表面中性，而实际效果偏紧。

“(公开市场)所谓的锁长放短，对中长期资金价格预期是有引导作用的。而且长债收益率的走势，也说明了这个问题。”他表示。

但对于未来一段时间的政策方向，业内人士认为几乎没有什么转向的可能。

田嘉超称，不论是从目前的经济现状，还是此前官方提出的“盘活存量、用好增量”等说法，央行维持现有货币政策基调的可能性很大。当然，也会根据局部形势的变化，作一些调整。

国务院总理李克强在达沃斯论坛上表示，即使货币市场曾出现短期波动，但中国保持定力，不畏艰险，既不放松也不收紧银根。且在财政政策上，坚持不扩大赤字，而是调整支出结构，压缩行政开支，加快支出进度。这也是官方对货币政策的最新表态。

另外，市场对8月以来外汇占款可能恢复正增长的预期不断升温，一定程度上也反映了此前对美国QE(量化宽松)退出可能导致资金外流忧虑的减弱。

今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，而今年的经济增长目标为7.5%左右。但三季度以来经济出现企稳势头，尤其8月经济指标整体好转显示 “稳增长”政策效果初显。

**不排除未来重启央票发行**

7月以来，央行公开市场推出了到期央票续做的新操作，即在三年期央票大规模到期时，部分进行续做。本周一央行第五次续做到期央票，金额851亿元，占到期央票比例85%，利率持稳在3.50%。

不过第四季度央票到期规模大幅萎缩，不包括本周，年底前仅有五期三年央票到期，总计380亿元。这令市场开始关注未来央票是否还会续发，甚至重启发行的可能。

他们认为，若外汇占款回升势头能够延续，并且规模足够大，不排除央行超过到期量续发，或者重启发行央票，以对冲流动性。不过此举需要的外部条件较高，而且政策意味更重，央行操作应慎之又慎。

北京一大型银行交易员表示，未来三年期央票因分布零散，即使续做也影响不大，但不排除在未来资金相对宽裕的时候，如占款较好、财政投放较多的时候，针对大行定向发行央票的可能性。

不过也有业内人士认为年内出现央票重启的可能性微乎其微。

颜岩称，央行流动性的调节目标是手段灵活，资金面稳定，服务实体经济，现有的逆回购+SLF等组合作用也比较理想。

他认为，目前经济运行状况不支持超规模冻结过长期限资金，即使未来流动性过多，也可以停止逆回购，而启用操作28天、91天正回购等方式，相比央票而言，要灵活的多，冲击也更小。因此年内基本不可能重启一年和三年央票发行。

另外有交易员指出，就目前来看，年内重启一年和三年央票的可能性确实不大，但并不能完全排除。若真的重启，具体品种上，三个月央票因与91天正回购锁定期限类似，或可优先考虑。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 100

(周四) 100

央票到期 1,000

央票到期续做 851

正回购到期 --

逆回购到期 360

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净回笼 11

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