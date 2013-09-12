《国际主要央行公开市场操作一览》--9月12日

路透北京9月12日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。

不过美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二和周三举行会议，市场关注美联储在该次会议上是否会宣布缩减购债规模。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/11 买入公债 15.03 02/15/2036 - 08/15/2043

9/10 买入通胀保值公债 13.90 01/15/2018 - 02/15/2043

9/9 买入公债 14.74 02/15/2036 - 08/15/2043

9/5 买入公债 33.57 11/15/2020 - 08/15/2023

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年8月13日-2013年9月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，他尚未决定是否在美国联邦储理事会(FED/美联储)本月的会议上支持缩减850亿美元的月度购债规模。威廉姆斯称，“我仍然百分之百地支持贝南克主席的时间表”，即今年稍晚开始减少购债和明年结束购债。

--美联储正在开发另一套工具，好在零利率时代最终结束时协助其将借款成本维持在目标水准，这意味着决策人士可能对于现有的办法及手段能否自动达成这项任务存疑。设计新工具的用意在于吸收金融体系中过多的资金。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/11 84天期反向交易 0.28亿美元 0.59%(固定利率)

9/11 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

9/10 28天期反向交易 34.297 0.50%(固定利率)

9/10 七天期反向交易 971.703 0.50%(固定利率)

9/10 七天期定期存款 -1,905.00 0.08%

《本周主要新闻》

--欧洲央行表示，若有必要压低货币市场利率并帮助欧元区“非常，非常柔弱的”经济复苏，则该行已做好了降息或向欧元区经济注入更多资金的准备。欧洲央行一如预期维持指标利率在0.5%不变。但总裁德拉吉称，欧洲央行管理委员会在月度会议上的确讨论了降息的可能性。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 91,390

上周三 88,800

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当期变化 +2,590

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行表示该国经济正在复苏，暗示只有计划中的消费税上调确实威胁到了其两年内通胀率达到2%的目标，方会加大刺激力度。日本央行总裁黑田东彦表示，在一系列数据让央行得出经济正在复苏的结论之后，目前没有必要进一步放松政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行3,635.1亿台币存单，若相较存单到期金额3,637.3亿，存单发行余额减2.2亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,573亿台币存单，若相较存单到期金额1,570.5亿，存单发行余额增2.5亿台币。