中国汇市：人民币早盘维稳，无视中间价续升四日并创纪录新高

* 人民币即期维稳

* 无视中间价创纪录新高

* 人民币升值预期升温

* 市场猜测监管层有意近期扩波幅

路透北京9月12日 - 人民币兑美元即期 周四早盘维持平稳，无视中间价创纪录新高。因国际美元跌至两周低位，中间价顺势上扬，并为连续四日上扬且创下历史纪录新高。交易员称，中间价创新高对市场形成短时冲击，进一步强化人民币升值预期，但目前仍看不出来形成明确的趋势行情，盘中交投活跃，结购汇相对均衡，令汇价最终趋于平稳。

中间价突破历史高点，有交易人士认为这是监管层允许进一步升值的信号，但也不少交易员认为，央行意图仍不明朗，仍需要进一步指引。

“（有结汇）正在压，但暂时压不大动，...也有购汇，而且现在还看不出来是（客盘）购汇还是大行自己在买。”上海一股分行交易员称。

北京时间11:03，人民币兑美元即期报6.1186元，上日收报6.1185元。今日人民币兑美元中间价 为6.1575元，上日中间价为6.1601元。

上海另一家股份行交易员指出，交投挺活跃的，今天市场的波动应该相对大一些，但形成趋势性的行情可能仍需继续看监管层的意图。

他并称，最近两个月以来，市场不断有购汇力量出现，令原本强劲的升值预期趋于均衡，监管层推出扩大波幅政策亦有了市场基础。而最近市场揣测央行连续四日提升中间价，是有意让中间价和市场价靠拢，然后为近期推出扩大波幅政策进行铺路。

“现在比之前好一点，人民币升值压力没那么大，经过这两个月的支撑后，市场相对均衡了。”他指出。

但亦有交易员指出，人民币在最近一个月的时间内持续在6.12元周围盘整，并非是市场力量的体现，而是监管层干预的结果。而在十八届三中全会之前，这一稳定的汇市格局料难以打破。

东京汇市美元兑一蓝子货币周四亚洲盘初在两周低点附近挣扎，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将会大规模缩减购债的怀疑情绪增强，因此继续了结近期涨势的获利。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2159/05，上日尾盘为6.2170。

北京时间11:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1078/05元，上一交易日尾盘报6.1069元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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