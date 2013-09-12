中国新债：国开行下周二增发至多260亿元固息债，期限一、三、五和10年

路透上海9月12日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(17日)增发总额不超过260亿元人民币的四期固息债，期限含一、三、五和10年，各期限品种发行上限分别为60亿元、70亿元、60亿元和70亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述四期债为该行第36、37、38、40期固息债的增发债，承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第36、37、38、40期增发债
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发行总量 1/3/5/10年分别不超过60亿元、70亿元、
60亿元和70亿元
期限/计息方式 一、三、五、10年/固息
招标时间 8月20日
1/3年：9:30-10:30
5/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 9月23日
起息日 一/三/五年:8月29日
10年: 9月2日
分销期 9月18日-9月23日
上市日 一年：9月25日；
三年、五年和10年：9月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here)
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)