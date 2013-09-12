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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 11:56 BJT

新兴汇市：印度卢比走强，等候重要经济数据

路透孟买9月12日 - 印度卢比周四盘初走强，追随地区货币涨势，盘中稍晚将迎来重要的宏观经济数据。

印度卢比兑美元 报63.24/27，连续第六日上涨。上交易日尾盘报63.38/39。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

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