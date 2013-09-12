中国货币市场：跨季末资金需求不减，但高利率抑制机构拆入意愿

路透上海9月12日 - 中国银行间资金市场周四短期流动性依旧平稳，隔夜和七天回购加权利率亦维持小幅波动；而跨季末的资金需求仍不减，但持续走高的利率抑制机构拆入意愿。

市场人士指出，目前21天期以上的回购品种都已跨季末，不过由于21天品种实际占用天数偏长，交投较为清淡，主要需求集中于一个月品种上。

“短期的还好，七天跨（中秋）节了，波动也不大，感觉大家应该准备好了，之前拿了一些跨月的，现在（利率）太高了，不太想拿，今天现金定存都招得挺低的，”华东一银行交易员称。

中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存，中标利率意外远低于上次。市场人士指出，该期定存不能跨年，到期时间点较敏感，机构或许考虑到期若不续做，届时对存贷比等指标影响较大，导致今日需求偏弱。

上述交易员谈到，有了之前“钱荒”的教训，市场机构在流动性管理上更为审慎，在面临可能导致资金紧张的时点前，很早就开始筹划，“没到10号就开始借一个月的钱了。”

她并认为，央行公开市场逆回购虽然仍只是象征性的操作量，但对稳定资金面的预期还是有明显支撑，“逆回购一直是小量，但不停，就是要给大家信心。”

中国央行公开市场周四进行的100亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率持平于4.10%；而近两周进行的四次逆回购都维持在100亿元的操作量。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9772 3.0195 -4.23

七天 3.5673 3.4879 +7.94

14天 3.8414 3.7913 +5.01 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 7.0300 3.0450 +398.50

七天 6.0000 4.4000 +160.00

14天 4.1300 4.0250 +10.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9700 3.0700 -10.00

七天 3.4925 3.4900 +0.25

14天 3.8081 3.7900 +1.81 Shibor 其中:隔夜 2.9670 3.0140 -4.70

七天 3.4940 3.4820 +1.20