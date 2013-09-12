中国债市动态：现券收益率技术性短暂回调，市场悲观情绪不改

路透上海9月12日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅下行。交易员表示，现券收益率继前期连续上涨之后，存在技术性回调的需要，不过基于一级市场供给压力仍存，季末流动性疑虑难消，债市悲观情绪并未发生根本改观。
“今天收益率都下来点，昨天续发的七年期国债也跌了，不过幅度并不大，也就2-3个bp，前段时间涨太多了吧，也就是技术性回调一下，”华北一银行交易员表示，且今日新发农发债对市场影响暂不明显。
他进一步认为，当前现券一级市场供给并未见减少，现券二级市场走势悲观情绪并未发生根本扭转。
中国农业发展银行稍早招标的两年期固息债，中标利率为4.70%，同时招标的五年期固息债，中标利率为4.82%，均高于市场此前4.68%和4.77%的预测均值。
“(现券收益率)就此形成趋势性下行行情的概率不高，”广发银行交易员吴思捷认为，今天国库现金招标利率比较低，而且短期资金面比较宽松还是提供些许支撑的。
中国银行间资金市场周四短期流动性依旧平稳，隔夜和七天回购加权利率亦维持小幅波动；而跨季末的资金需求仍不减，但持续走高的利率抑制机构拆入意愿。
中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存，中标利率意外远低于上次。市场人士指出，该期定存不能跨年，到期时间点较敏感，机构或许考虑到期若不续做，届时对存贷比等指标影响较大，导致今日需求偏弱。
国债期货今日走势亦跟随现券价格走高，中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 早盘收报93.700元人民币，涨0.144元，或0.15%，盘中最高至93.830元，总成交量5815手。
剩余期限4.72年的固息国债130013券最新成交对应收益率 为3.9840%，上日尾盘为4.0400%。(完)
(发稿 吴芳; 审校 黄凯)