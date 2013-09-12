《全球债市焦点》FED动向引发的美债跌势或演变为全球性债市溃跌

“美债和英债收益率仍较暗示债券风险溢价正常的水准低约50个基点，而德债价格甚至更高，还有70个基点的距离，”德意志银行欧洲外汇与跨市场策略主管George Saravelos称。

据Saravelos称，其他高评级债市的收益率较“正常水准”低约100个基点，表明有充足的回归空间。他表示，北欧和瑞士的债市可能会进一步走低，这两地自5月以来的跌幅要比其他发达经济体市场温和。

“人们必须分清因果关系。全球债市收益率上涨是因为商业周期回归正常且尾部风险降低，所以这是经济增长转好的结果，而不会妨碍经济增长，”Saravelos称。

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**政策收紧疑虑**

不过，全球债市收益率急涨正引发欧洲决策者担忧。他们回忆起当美联储在1994年开始收紧政策时，曾导致债市崩跌。

“如果1994年的溢出效应算大的话，那么我们预计在如今更紧密相连的世界中，这种效应会更大，”欧洲央行执委亚斯穆森周二在布鲁塞尔表示。

虽然欧元区较为羸弱的南欧经济体目前逃过了收益率的大幅回升，但是核心长期利率的周期性变化，可能会推迟或甚至损害这些重债经济体开展急需的财政改革的能力。

“将美债收益率恢复到正常水准必须谨慎行事，因为它会影响其他资产类别，并且给基础经济带来巨大压力，”道富环球投资管理(SSgA)的欧洲、中东和非洲投资主管Bill Street称。