路透基点：双汇国际40亿美元收购贷款案进入一般联合贷款阶段--RLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国双汇国际为收购美国 Smithfield Foods 而进行的40亿美元贷款案今日进入一般联合贷款阶段。

40亿美元融资将包括三年期25亿美元和五年期15亿美元两笔。三年期和五年期贷款的平均期限分别约为2.7和4.73年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。

受邀银行将分四个层级参与这两部分贷款。

在三年期贷款方面，承贷1.5亿美元或以上者将获得牵头行头衔，综合收益383基点，前端费用90基点；在五年期贷款方面，承贷1.5亿美元或以上者将获得牵头行头衔，综合收益490基点，前端费用190基点。

在三年期贷款中承贷7,500万－1.49亿美元者将获得主办行头衔，综合收益378个基点，前端费用75基点。在五年期贷款中承贷7,500万－1.49亿美元者将获得主办行头衔，综合收益485个基点，前端费用165基点。

承贷5,000万－7,400万美元的银行将获得协办行头衔，从参与三年期贷款中获得综合收益374个基点，并有65个基点前端费用；参与五年期贷款者将有综合收益481个基点，前端费用145个基点。

承贷2,500万－4,900万的银行将获得高级经理行头衔，从参与三年期贷款中获得综合收益370个基点，并有55个基点前端费用；参与五年期贷款者将有综合收益476个基点，前端费用125个基点。

路演计划9月17日和18日在香港和台北举办。

回覆截止日为10月16日，交易文件签署定于10月22日。

贷款由五家海外公司提供担保：Glorious Link International Corp、Rotary Vortex、Sun Constellation Luxco、Granta Investment 和United Global Foods (US) Holdings。Smithfield股票为抵押品。(完)