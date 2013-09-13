《中国债券市场每日交易备忘》--9月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部260亿元人民币30年期记账式国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.43% 进出口银行至多70亿元三年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.74% 进出口银行至多80亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.82% 国电集团60亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 中国神华 100亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承 中国联合网络通信公司150亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和建行主承 中铁物资20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和兴业银行主承 华电国际 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 陕西煤业化工集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和建行主承 重庆机电控股(集团)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 温州市公用事业投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 南京中电熊猫信息产业集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行和平安银行主承 广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行主承 冀东水泥 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行和交行主承 东方园林 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 马钢股份 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和工行主承 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 新疆广汇实业投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 润华集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 浙江商业集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行和中信银行主承 中国电力投资集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 南方电网50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中金公司主承 上海南汇发展（集团）7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 海盐国有资产经营公司12亿元七年期固息债1380259，票面利率7.00% 财政部150亿元六个月期贴现国债139906，参考收益率3.8301% 中航发动机控股35亿元九个月期超短融011366001，票面利率4.85% 华电集团60亿元九个月期超短融011317008，票面利率4.75% 江阴兴澄特种钢铁有限公司2亿元一年期短融041353060，票面利率5.99% 江苏弘盛建设工程集团3亿元一年期短融041363014，票面利率8.50% 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融041353062，票面利率6.50% 九州通 8亿元一年期短融041359057，票面利率5.90% 山东胜通集团4亿元一年期短融041353061，票面利率6.20% 广安爱众 2亿元一年期短融041360058，票面利率6.00% 中国铝业 50亿元一年期短融041356031，票面利率5.24% 重庆农业投资集团10亿元三年期中票101360011，票面利率6.20% 天津港(集团)第一期10亿元七年期中票101358007，票面利率5.65% 天津港(集团)第二期10亿元七年期中票101358008，票面利率5.65% 电科院 2.3亿元三年期中票101361008，票面利率7.30% 南山集团6亿元五年期中票101351015，票面利率6.50% 广州发展电力集团公司15亿元三年期中票101359007，票面利率5.45% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行80亿元三年期固息债130323，票面利率4.7066% 蚌埠市城市投资控股16亿元七年期固息债1380266，票面利率6.30% 中国航空集团10亿元六个月期超短期 国泰君安证券30亿元三个月期短融 渤海证券7亿元三个月期短融 龙岩工贸发展集团4亿元一年期短融 天辰化工公司3亿元一年期短融(新疆天业集团提供担保) 江苏交通控股公司20亿元一年期短融 江苏交通控股公司23亿元六个月期短融 星星集团2亿元一年期短融 新疆天业集团4亿元一年期短融 莱美药业 2.2亿元一年期短融 东营方圆有色金属7亿元一年期短融 山西省经贸投资控股集团3亿元一年期短融 义马煤业集团10亿元一年期短融 北京能源投资集团20亿元3年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华电国际 20亿元一年期短融041251027到期兑付，票面利率4.22% 新希望 5亿元一年期短融041252039到期兑付，票面利率4.94% 福耀玻璃 6亿元一年期短融041258050到期兑付，票面利率4.64% 云南冶金集团8亿元一年期短融041258051到期兑付，票面利率4.64% 中国大连国际合作(集团)3亿元一年期短融041258052到期兑付，票面利率5.40% 欧菲光 2亿元一年期短融041260059到期兑付，票面利率6.50% 东方海洋 1.5亿元一年期短融041260061到期兑付，票面利率6.50% 电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融041269023到期兑付，票面利率4.64% 宁波原水集团有限公司4亿元一年期短融041272004到期兑付，票面利率4.94% 常州常高新开发区公司10亿元10年期固息债078053付息，票面利率5.35% 石药集团6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082158付息，基本基差1.75% 重庆水务资产经营8亿元五年期中票1182248付息，票面利率6.65% 财政部580亿元三年期固息债120017付息，票面利率3.10% 农发行170亿元五年期固息债120417付息，票面利率3.80% 石狮市国有投资8亿元七年期固息债1280284付息，票面利率7.40% 台州市椒江区国有资产10亿元八年期固息债1280285付息，票面利率7.46% 冀东发展集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280286付息，票面利率6.30% 郴州城建投资公司16亿元七年期固息债1280287付息，票面利率7.34% 国家电网公司100亿元五年期固息债1282338付息，票面利率4.56% 南山集团有限公司6亿元五年期中票1282339付息，票面利率5.93% 巨化集团公司5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282340付息，票面利率5.10% 亨通集团有限公司4亿元三年期中票1282341付息，票面利率5.79% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： -- 中国上海市政府参事室主任王新奎表示，中国（上海）自由贸易试验区将于9月29日正式挂牌，而上海自贸 区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。 --中国深圳证券交易所总经理助理刘海波表示，深交所下一步将积极论证产品创新路径，研究商品ETF(交易所 交易基金)、杠杆ETF、ETF期权等衍生产品的可行性，研究推进基金境内外交叉挂牌服务。 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇/边竞)