路透基点：台塑等值5亿美元融资案已吸引超过4.50亿美元承诺贷款

路透香港9月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台塑集团为其四家中国子公司所筹集的5亿美元等值双档境外融资案，目前为止已经吸引超过4.50亿美元的承诺贷款。

玉山银行和台湾土地银行已承诺参贷，还有另外四家银行正在进行内部信用审核程序。

该项融资案预计在本月底结案。

一如先前的报导，台湾银行、彰化银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和合作金库银行任牵头行兼簿记行。

这笔无担保定期贷款分为4.17亿美元和4.90亿元人民币两部分，将用于资本支出。美元部分的贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点,借款人将支付超出部分的利率。人民币贷款部分利率为较三个月或六个月人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码130个基点。

银行受邀分为三个参贷层次：

承诺总贷款规模的8%或以上的银行将获牵头行头衔，综合收益为115个基点(美元部分)和135个基点(人民币部分)，前端费20个基点。

承诺总贷款规模的6-7.9%者，获得共同主办行头衔，综合收益为113.75个基点(美元部分)和133.75个基点(人民币部分)，前端费15个基点。

承诺总贷款规模的4-5.9%者，获得一般参贷行头衔，综合收益为111.25个基点(美元部分)和131.25个基点(人民币部分)，前端费5个基点。

本案有10个基点的承诺费。

此次贷款有三年宽限期，之后按五次半年等额分期偿还，平均年期为四年。

这笔贷款将通过南亚电路板(昆山)、南亚塑胶(宁波)、台化苯酚(宁波)和台塑聚乙烯(宁波)四家公司来担任借款方。

与此同时，台塑集团也在寻求大约700亿台币(23.6亿美元)融资，用于再融资及扩建云林县六轻石化项目。台湾银行及兆丰国际商银担任该项融资案牵头行。

台塑集团也从澳新银行(澳盛银行,ANZ)取得一笔过桥贷款，以支持其以11.5亿美元投资Fortescue Metals Group和宝山钢铁在西澳Pilbara地区的铁矿石开发项目。澳新银行也是台塑这笔贷款的财务顾问。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)