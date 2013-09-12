路透专访：改革红利将成为驱动中国股市最主要的因素--高盛主管

* 改革红利将成为中国股市最重要的驱动因素

* 美国将退出量化宽松政策不会左右中国股市未来走势

* 没有看到外资撤离中国市场的趋势

* 大力推进的反腐行动将有助提升市场信心

* 投资者更愿意付钱买公司盈利的可预见性

作者 谢衡

路透北京9月12日 - 高盛 股票资本市场部中国区联席主管王亚军表示，未来一段时间，改革的红利将成为中国股市最重要的驱动因素。

王亚军在接受路透专访时表示，未来将从中国推进改革、以及政府扶持政策中受益的行业和公司，将更加受到投资者的欢迎。美国将退出量化宽松政策不会是未来影响中国股市走向的主要因素。目前高盛并没看到有外资撤离中国市场的趋势。而中国政府正在大力推进的反腐行动，将大大提升市场信心。

“以前市场对中国的期待是一个很高的GDP增长。而现在，我们认为市场最重要的驱动因素，转变成了对改革的红利带来整体宏观经济变化的期待。哪怕改革的措施还没有落地呢，都会对市场有特别正面的效果。优先股就是一个最好的例证。”王亚军说。

此前市场场传言银行股或会成优先股首批试点，令银行板块备加受宠。并一度推动中国股市大幅上涨。

王亚军表示，现在投资者都对即将于今年11月召开的十八届三中全会有期待。如果三中全会出来的改革措施只是已有政策的小幅调整，对市场就没有大的影响，因市场会提前反应。如果实际的政策没有市场预期的那么高，届时市场还可能往下走。

“但我个人认为三中全会出来的改革政策应该是比较深的，不会是修修补补的。总的来说，市场应该会有一波行情。”他说。

1978年的十一届三中全会，中国明确了改革开放，发展市场经济，成就了当今中国经济总量跃居至全球第二的大国地位；35年后的今天，面对中国转轨换道的习李新政府，寄望通过深化改革助中国跨越“中等收入陷阱”。今年11月将召开的十八届三中全会，将确定新任政府未来5年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。

新一届中国政府的高调反腐亦对中国的上市公司产生了直接影响。中纪委监察部此前宣布，中石油前董事长蒋洁敏涉嫌严重违纪正接受调查。有意思的是，调查曝光后，中国石油 股价反而在低位重拾升轨，没有明显偏离同业表现。而与中国石油有密切业务联系的几家私营企业，如果惠生工程 、安东油田服务 等上市公司的股价则出现暴跌。

“反腐对大型国企的影响将会是很短期的。投资者了解领导者的更替并不会影响大型国企在中国经济中的地位，基本面并没有发生改变。”王亚军说。

他认为，反腐对整个资本市场来说，是很大的利好。因为增加了商业规则和市场的透明度，让市场的参与者感到整个商业环境会更加有效率、公平，减少暗箱操作。

中国上证综指 自6月底的低点反弹至今，涨幅已逾两成。周四上证综指收升0.64%，报2,255.60点，再创逾三个月新高。

**市场已提前反映美国退出QE的影响**

美国9月可能选择逐步退出量化宽松（QE）政策，将对全球产生重大影响，且已经引发一些新兴市场国家的资本外流和货币贬值。不过王亚军认为，美国退出QE政策并不会左右未来包括A股和H股在内的中国区股市的走势，因这一因素已经在市场中提前反映。美联储何时宣布这一决定，都不过是“靴子落地”而已。

“热钱该走的也走的差不多了。”王亚军说。

王亚军表示，香港金管局每月公布金融数据月报中的“港币总结余”，是一个观察热钱进出的重要指标。

金管局数据显示，港元总结余这一数字去年年初为不到1,500亿元港元，而在去年9月美国宣布实施QE3政策之后，这一数字陡然上升，并在去年年底升至近2,600亿。相应的香港恒生指数 2012年底时报22,656.92点，累计上涨22.91%。

而在今年4月市场传出美联储权衡退出量化宽松时机以后，港元结余开始大幅下降。到6月份，这一数字降至逾1,600亿元，此后的三个月一直维持在这个水平。目前，恒生指数亦较6月底上涨了约10%。

“之前国际投资者对中国股票有点避之不及，都躲着中国的股票走。现在东南亚市场那么不好，中国经济反而企稳了，也提升了投资者对中国的信心。”王亚军说。

此前中国国家统计局公布的8月工业、投资和消费超市场预期，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，这和之前出炉的PMI、外贸和PPI等数据一起，进一步验证“稳增长”政策效果初显。中国亮丽的8月宏观数据促使国内外券商、投行纷纷上调GDP(国内生产总值)增速预测。

王亚军认为，美国退出QE对中国经济发展是把双刃剑。一方面，流动性是会有所减少；但另一方面，美国经济好转对中国的出口又会有明显的拉动作用，将助益中国经济增长。

“不过这两个因素是有错位的，短期内，肯定是热钱流出的影响力更大一些，出口拉动经济的作用会有一定的滞后。我们预计到明年上半年，这种影响会反过来，正面作用会更大一些。”他说。

目前为止，美联储即将缩减购债计划的可能性在其国内所引起的痛苦，远不如在巴西、印度及印尼等主要新兴经济体。以美元计算，这三个国家的主要股指在2013年跌幅分别为27%、20%、19%。反观美国标普500指数却是上涨16%。

**投资者更关注盈利的可预见性**

虽然中国经济已经初步显现企稳迹象，但恐怕并不会出现快速反弹，将中国经济保持7.5%左右的稳步增长，并继续进行结构调整，或是政府的主要策略。在这个大背景下，投资者对中国股市投资的侧重点，亦相应做出了调整。

“以前投资者是买业绩高速增长的概念，现在投资者更愿意付钱买公司盈利的可预见性。”王亚军说。

此外，周期性相对弱的行业，比如消费品，亦较受投资者欢迎。而对于银行业，这一典型的顺周期行业而言，王亚军认为，未来投资者将买“小而精”并非“大而全”，因目前市场上中资银行股已经有很多。

“未来想上市的中资银行，小不是问题，没有特点才是致命的。”王亚军说。

王亚军认为，如果仅从估值等数据上看，目前市场对中资银行来说是不公平的，毕竟中资银行平均仍保持了15%左右的净利润增长。但之所以现在中资银行的P/B这么低，就是因为投资者不知道中资银行的信贷黑洞到底有多大。

“今年上半年所有银行的不良贷款余额都在上涨。从一个宏观的角度看，目前绝对是处于一个信贷风险期。在这样一个没法量化的情况下，所有投资者选择是避险。这样就可以理解了。”他说。

虽然高盛已于今年5月将持有的中国工商银行 股票悉数售出，美国银行 亦在此前出清中国建设银行 股票。但王亚军表示，从总体上看，并没有出现外资撤离中国的趋势。

“外资有走的有来的，资本逐利的本性而已。”王亚军说。

十年前，中国人保 在启动人保财险海外上市时，美国国际集团（AIG） 作为人保财险的战略投资者并成为股东之一，持有其9.9%的股份。去年底，人保集团在香港整体上市，AIG作为最大的基石投资者，再次出资5亿美元购买了人保集团的股份，显示了了对人保集团发展的关注与看好。

“我个人不认为外资把持有的中国公司股票卖掉了，是对中国经济信心动摇了。外资如果真正对中国经济的信心动摇了，是应该把做中国业务的人都撤走了。”他说。

**看好A股市场前景**

根据汤森路透统计数据显示,今年上半年中国A股市场共有89项发行，募集金额185.3亿美元，较2012年同期下降15.5%；而中国公司境外发行共55项，募集金额达146.2亿美元，较去年同期上涨14.7%

“今年整个市场（A+H），都是很有挑战，融资总量有可能顶多和去年持平。”王亚军说。

汤森路透公布的排名显示，高盛在今年上半年中国公司境外股权及股权相关发行（不包括A股）中位列第一，市场份额为27.9%，第二名为瑞银 ，市场份额为8.3%。在同期的亚洲普通股发行（包括中国A股）中，高盛亦排名第一，市场份额为9.5%。

“（高盛和高盛高华）我们用的都是同一个业务平台。当你用一个业务平台来思考境内境外两个市场的问题的时候，就容易从两个市场中为客户找到最优、最有效率的融资方式。”王亚军说。

比如，今年上半年A股IPO没有开闸，高盛成为了中石化炼化工程 和银河证券 H股IPO的主承销商，其中中石化炼化为今年全球排名第六位的IPO。而在A股市场上刚刚完成招商银行 配股，高盛亦是联合保荐人之一。招商银行此次在A股配股融资275.25亿元人民币，是今年迄今为止最大的A股融资项目。