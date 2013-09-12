中国股市：沪综指连五日收升再创三个月新高，银行等优先股概念领涨

路透上海9月12日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾三个月收盘新高。分析师指出，因市场对优先股的利好预期依旧存在，银行券商等金融股在昨日出现短暂调整后，今日再振雄风，大盘亦得以保持连续五日上涨强势。
沪综指 收报2,255.605点，涨14.337点或0.64%，此前收盘高点为6月5日的2,270.93点；上海A股今日成交额为1,668亿元人民币，上日为1,949亿元。
“金融股行情还没走完，因优先股预期引发的估值修复还在继续。”华泰证券分析师周林指出，今日成交量虽然较前几日有所回落，但仍处于合适水平，大盘行情尚未走坏。
他说，近期盘中热点轮番爆发，自贸区、优先股、军工资产上市等题材或概念的上涨动能都较强劲，未来股指仍能看高一线。
瑞银证券首席证券策略分析师陈李周三表示，随着经济企稳及中央政府改革思路逐步清晰，主题投资近期将占据A股市场主导，未来两三个月看好中国A股市场表现，近阶段比较关注主题投资所带来的价值重估机会。
上证银行股指数 收升3.42%，浦发银行 收盘大涨8.7%。
沪深300指数 收升0.99%，报2,507.455点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,502.6点，涨0.99%，成交788,327手。(完)
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(发稿 林琦; 审校 张喜良)