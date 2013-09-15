敬告客户：9月16日起东京汇市与纽约汇市标头更改为《全球汇市》

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为了反映全球外汇市场的连续性，9月16日(周一)开始，路透中文新闻现有的“东京汇市”与“纽约汇市”将统一标头为《全球汇市》，发稿的内容、频率、时间段以及新闻提取码 均维持不变，欢迎您继续点击浏览。

每天下午的“欧洲汇市”瑞郎报导亦将于近期内并入欧洲时段发出的 《全球汇市》，您只要点击 即可撷取到瑞郎走势报导。

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