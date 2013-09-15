敬告客户：9月16日起东京汇市与纽约汇市标头更改为《全球汇市》

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
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*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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