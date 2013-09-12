中国期市：豆粕和菜粕期货领涨农产品，因预期今晚美国农业部供需报告将利好

路透北京9月11日 - 中国期市周四出现明显分化，以豆粕和菜粕为首的农产品领涨，因 下游需求旺盛，且即将于今晚公布的美国农业报告预期利好，而工业品期货普遍弱势震荡。 分析师称，美国农业部9月作物产量和供需报告将在周四1600 GMT公布，市场普遍忧虑 乾燥天气将降低美国大豆收成，一定程度提振大豆和豆粕期价。 至于工业品期货，在叙利亚问题缓解后，市场整体缺乏题材炒作，虽然中国经济数据回 升提振需求，短期利好工业品期货，不排除出现小幅反弹的可能，但工业品价格仍未脱离长 期弱势格局。 大商所大豆期货主力1401合约 微涨至4,590元人民币/吨；豆粕主力合约1401<DS MF4>收涨0.67%至3,628元。郑商所菜粕主力1401合约 收盘涨0.54%至2,401元。而上 海期交所所有品种均以收跌告终，其中橡胶主力合约 收跌1.84%至20,240元，领跌工 业品期市，沪铜主力1312合约 则下跌1.21%。 新湖期货研究所副所长时岩指出，今年美豆在播种时遭遇降雨太多，拖延了播种时间， 亦令天气炒作推后，8月份又遭遇干旱，令市场忧虑大豆产量。加上中国国内豆粕等现货需 求较好，均提振农产品价格。 “目前仍是天气市，美国大豆产量存在变数，...目前的价格也是对今晚的美国农业部 报告的提前反应。”时岩指出。 受美国农作物产区天气炒作不断升温、国际市场价格持续走高影响，8月期间国内豆粕 现货价格持续攀升，累计上涨400-520元/吨，涨幅普遍在10-12%之间。进入9月份之后，豆 粕价格普遍止涨，呈现窄幅震荡走势，目前价格较8月底小幅回升20-60元/吨。 国家粮油信息中心的报告亦指出，国内豆粕价格仍将维持强势。美国产区天气因素对豆 类产品价格的支持作用将逐渐消失，但近两个月大豆进口量下降，且工厂未执行合同数量较 大，国内工厂提价意愿依然较强；另外，饲料消费将逐渐进入旺季，而杂粕货源稀少且价格 偏高，也将对豆粕价格形成支撑，预计后期仍将维持高位运行态势。 时岩亦强调，豆粕和大豆期价短期仍是易涨难跌，因除了豆粕之外的其他杂粕到了季节 性供应紧张的时间段，而养猪利润最近比较好，再加上美国大豆供应预期下降的刺激，农产 品价格很难下跌。 他解释称，往年的天气市一般在8月份就已经结束，但今年比较特别，美国大豆播种期 遭遇降雨，现在又逢干旱，且9月可能还面临早霜的危险，所以天气市的炒作应该还没有结 束。 “最近农产品机会比较多，题材多，天气也不可控，市场的波动率就比较大，吸引很多 投资者的关注。”时岩强调。 国家粮油信息中心报告预计2013年中国大豆产量1,250万吨，低于上月预估的1,280万吨 ，较去年的1,305 万吨下降55万吨和4.21%。两大主产区大豆单产全部下降，且面积减少导 致大豆总产量下降。 此外，最新的中金报告指出，黄金三季度以来反弹的态势符合预期。向前看，黄金在三 季度的反弹可能已经进入尾声，金价将在四季度回落，维持年底目标价1,250 美元/盎司。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 51,410 -1.21 249,316 黄金(au) 1312 268.55 -1.25 120,678 螺纹钢 (rb) 1401 3,713 -0.35 1,524,132 橡胶 (ru) 1401 20,240 -1.84 173,698 大商所 豆粕 (m) 1401 3,628 0.67 1,969,772 豆油 (y) 1401 7,200 -0.11 668,746 焦炭 (j) 1401 1,584 -1.43 287,642 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,147 -0.52 730,154 棉花 (cf) 1405 18,730 -0.05 40,400 中金所 沪深300(if) 1309 2,503.4 1.03 70,000 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李文科; 审校 黄凯)