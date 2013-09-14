《台湾金融市场一周展望》秋节长假及FOMC开会在即，股汇债料以静制动

* 下周仅三个交易日，市场倾向一动不如一静

* 市场估FOMC会议缩减购债规模不会太大

* 股市及汇市区间盘整

* 台债殖利率略有下行空间

记者 林妙容

路透台北9月14日 - 下周连续四天的中秋长假，加上美国公开市场委员会(FOMC)下周三将公布会议结论，是否缩减购债规模动见观瞻，令台湾金融市场心态犹豫，在下周的三个交易日中料以静制动，台股及汇市均倾向区间整理，台债殖利率在关键的10年债标售后，略有机会下行。

下周二及周三FOMC会议是全球金融市场的重头戏，自5月以来纷扰不断的QE(量化宽松)是否退场议题，已令金融市场大起大落多次。尽管市场倾向相信下周的9月会议将是美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债规模的起点，但会议结论未出，投资者心中疑虑难解，退场观望成为选择，也将是下周市场交投的主调。

〞台股短线涨幅已大，加上9月仍面临国内政治纷扰、FOMC或将决议缩减QE规模、美国攻打敍利亚不确定性等议题干扰，预期9月底前以震荡整理格局为主。〞台新投信中国通基金经理人沈建宏说。

据路透调查，美国经济成长年底前料加速，这股动能将维持至2014年，并大幅拉低失业率。 路透对分析师调查亦显示，FED下周料宣布每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。

国际金融市场在等待FOMC结论之余，即使FED一如外界预期小幅缩减购债规模，由于此前市场已大致反应，本地交易员对美股、美元后续走势看法多有分歧，而在台湾下周四起连续四天的长假中，将难以跟随国际市场波动，在避险为王的考量下，也是市场观望的原因之一。国内的变数则为下周三台湾立法院开始新会期。

富邦期货协理范炳杰指出，从台股及相关期货的技术面来看，与台股走势高度相关的台指期9月合约选择权未平仓量的P/C Ratio，本周三一度达到1.47的该期约新高，显示台股在高档有压回压力下，低档仍获支撑。而现货端外资也连续10多个交易日买超台股，都令台股底部相对稳定。

〞短线上来看，台股成交量能未出，追价买盘不足，除非利多表态，才有机会化解涨多回档...但中期技术面仍然偏多，市场心态并不悲观。〞范炳杰说。

台股大盘 自8月底从7,740点附近起涨，本周二一度涨至8,238.91点，已大涨约500点，上日跟今日则在淡静交投中压回整理，于8,150点附近徘徊。

台新的沈建宏认为，虽然台股下周可能在高档震荡，短线突破区间不易，不过进入第四季后，随着苹果 新产品的舖货效应及中国十一长假旺季加持，企业成长动能增加，台股仍可能有高点可期。

**10年债标售结果符合预期，台债气氛呈中性偏多**

受到今日标售10年期公债102/10 的不确定因素干扰，本周台债成交量能急冻、殖利率维持在既有区间窄幅波动。今日标债结果出炉大致符合预期，下周料10年券102/10殖利率于稳定中略有下行空间，并静待下周FOMC会议决策。

交易员认为，FOMC决策会议在即，中长线资金操作态度仍趋谨慎，毕竟下周FOMC会议攸关QE退场时程进展，此为近期市场观望气氛特别浓厚的主因。

〞看联准会怎样再说，没有必要冒险。〞一位大型金融机构交易主管说。

市场人士表示，这次标债结果令投资及交易盘都感到相当满意，较6月标售的前次同年期公债得标利率已有约33个基点的弹幅，但下周还有FOMC会议的超级变数存在，料台债仍将持续量缩整理。

102/10得标利率为1.799%，落在市场预期区间上缘，且足额发行。此前三期长天期公债因财政部限定其发行利率上限而出现不足额发行。[ID: nL3T0HA01J]

证券商交易员亦称，此次标售结果显示短线市场认同102/10殖利率区间高位就落在1.80%附近，标售后市场气氛已呈中性略偏多。不过此期公债证券商得标比重将近半数，筹码面看来流动性较佳，预料殖利率回档幅度也不会太深，近期区间低位估1.75%附近。下周10年债交投区料就落在1.75-1.80%间。

此外，寿险交易主管表示，预期FOMC会议决策应大致符合预期，即使是确定缩减购债规模，减幅也都在100-150亿美元间，对台债影响反而由利空转为利多。

**台币汇价区间盘整**

台币本周以来在外资持续汇入的襄助下，整体而言较上周微幅偏升。不过在下周的三个交易日中，与台股考量雷同，汇银人士认为在不确定因素齐集下，台币走势将不脱本周的高低档水位，意即实质交投区间将在29.600-29.850间游走。

交易员认为，台湾本地政治因素干扰及国际等待FED新主席人选出炉之际，市场观望气氛将主导下周盘势。交易盘不愿在此时过份押注，而进出口商等实质盘的交投，因时序尚未接近季底，同样不必急于进场。市场料中秋长假过后，等待国际变数一并厘清，才有量增走出趋势的可能。

〞下礼拜不太会动，就算FOMC出乎意外没有缩减购债规模，也是吃完月饼以后的事。〞一外资银行交易员说。

不过市场人士也指出，虽然台币走势应不脱本周区间，然而国际资金动向下周若有明显变化，台币仍将尾随相关度最高的韩元 反应。

一本地银行交易员指出，韩国央行近来与台湾央行同样进场阻升本币，下周韩元区间如果维持在1,080-1,100元间，台币应不脱29.600-29.850区间。然而如果韩元因资金撤出速度增快而贬破1,100元，台币亦将跟进反应，以与韩元维持适度的竞贬关系。

此外，台股表现也将一定程度影响台币价格。此前外资连续10多个交易日买超台股，助益台币走扬，下周一般预估台股表现平平，对汇市影响不大。但若台股出乎意外走高，台币也将连动反应。

**货市节前资金需求有机会略高**

展望下周货币市场，资金调度人士表示，货币市场或将因中秋节前资金需求而稍为趋紧，但短率会持稳在既有区间不变。

〞下周资金可能稍紧一点，中秋节还是会有需求。〞一位大型行库人士称。

市场认为，目前要判断季底的资金状况为时尚早，因此下周三之前，短率尚不至于自低档区间反转向上。下下周季底效应将开始反映，不过除非美联储的QE紧缩规模明显高于预期，否则短率上扬的幅度将相当有限。

在中长期利率走势部分，央行于本周标售的两年期定存单，加权平均得标利率为0.797%，略低于市场预期。不少资金调度人士猜测，此次标售利率较预期偏低原因或为部分外商银行抢标，以及大型行库为去化资金较为积极下标。

从央行近期两度标售两年存单的下标状况来看，一银行人士指出，此次高标落在0.809%，仅较前次高标0.800%略高，差距不大，透露的讯息一方面指向由于发行金额较低(100亿台币)，无法藉此去化市场过剩资金，银行并不积极抢标；另一方面也表示市场预料未来利率不至快速走升。

〞这比364天期的1,000亿少很多，但央行也释出随时可以收回较长期资金的讯号。〞上述银行人士称。