中国债市：连续萎靡后现券小幅反弹，带动国债期货回归后首次收红

路透北京9月12日 - 连续走弱后，中国银行间债市周四现券得以喘息，其中昨日跳空下跌的七年国债，今日收益率回落约三个基点(bp)。交易员表示，虽然场中浮现一些买需是对当前收益率水平的肯定，但此轮收益率回调可持续的时间及力度尚不明朗。
除技术调整需求外，另有交易员提到，今日现券收益率下跌或与上午财政部三个月期国库现金定存中标利率较前次走低有关。而受现货释放暖意带动，国债期货周四反弹，且录得其重出江湖来首个收红交易日。
中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存，中标利率意外远低于上次。市场人士指出，该期定存不能跨年，到期时间点较敏感，机构或许考虑到期若不续做，届时对存贷比等指标影响较大，导致今日需求偏弱。
“昨天续发的七年国债，一级半市场成交大概是4.145%附近，今天大概在4.125%附近。”华北一银行交易员称，“今天有些利率债交投还挺活跃的，我自己也参与了一些，但也就是想做个波段。”
上海一银行交易员表示，今天国库现金定存利率意外定位比较低，这对市场算是有利好影响的。“当然跨月(资金)没有那么好，但其实短期限的资金本来就不是很紧张。”
中国银行间资金市场周四短期流动性依旧平稳，隔夜和七天回购加权利率亦维持小幅波动；而跨季末的资金需求仍不减，但持续走高的利率抑制机构拆入意愿。
周四，中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 收报93.728元，涨0.172元，或0.18%，盘中最高冲至93.830元。
二级市场，剩余期限在4.7150年的固息国债130013券最新报价对应收益率 在4.03%/3.98%，上日末笔报4.05%/4.00%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 2.9771 3.5699
上日 3.0195 3.4879
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8290/3.7670
国债参考率报价 3.6270/3.5540
金融债参考率报价 4.5113/4.4413(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选
(发稿 康熙泽；审校 林高丽)