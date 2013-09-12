路透调查：印度卢比空仓降至四个月最低，人民币和韩元多仓增加

* 印度卢比空仓降至5月初以来最低

* 市场对人民币的信心升至6月初以来最高

* 韩元多仓为1月中以来最高

* 市场四个月来首度转为作多台币和坡元

路透新加坡9月12日 - 周四公布的路透调查显示，作空印度卢比的仓位降至四个月来最低，因外界益发怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)购债举措的减码幅度是否会如原先担心的那么大，令市场对新兴亚洲货币的信心改善。

路透在周三和周四间对14位汇市分析师进行的调查显示，作空印度卢比的部位降至5月初以来最低水平。

据路透对分析师调查显示，美联储下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美联储将在9月17-18日的政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。

上周五美国公布的非农就业报告令人失望。美国雇主8月雇聘规模低于预期 。

但这却让新兴市场货币等风险资产略松口气，特别是5月以来遭受重创的印度卢比。

周四稍早印度卢比触及逾三周来最强水准，市场预期新上任的央行总裁拉詹有能力稳定卢比。贸易逆差缩窄也支撑了卢比。

而拜资金持续流入韩国股市的扶助，市场对韩元的乐观信心达到1月中以来最高。韩元汇率触及逾六个月最强水准。

中国人民币 多仓规模则触及6月初以来最高，因有更多迹象显示中国经济趋稳。

此外，资金流入台湾带动市场四个月来首度转为作多台币 。且台币多头仓位创1月初来最高。

市场的坡元仓位 也自5月初以来首度转多；而菲律宾披索 仓位也自6月初以来首度转多。

但调查显示，市场仍最为看空印尼卢比 ，不过印尼卢比的空仓押注降至类似8月1日的水准，因有一些资金流入。

马币(林吉特) 和泰铢 的净空仓都下降，不到前次调查时的两成。

上次的调查中，印度卢比和一些东南亚货币的空头仓位，触及2008年全球金融危机以来最高。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35

8月15日 -0.78 -0.14 0.27 1.22 0.05 1.50 1.24 0.55 0.53

8月 1日 -0.38 -0.42 0.50 1.55 0.24 0.99 1.24 0.36 0.50

7月18日 -0.61 -0.33 0.19 1.44 0.01 1.01 0.67 0.48 0.21

7月 4日 -0.32 0.04 0.48 1.12 0.26 0.94 0.53 0.31 0.41

6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70

6月 6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69 (完)